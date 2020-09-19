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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi toplantısına katıldı
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi toplantısına katıldı

Bakan Ersoy: - "Geleceğin 50 yılının turizm merkezini oluşturmak için hangi konseptlerin yer alması, hangi şartlarda yer alması gerektiği konusunda mutabakat hazırladık"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:35:11 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi toplantısına katıldı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Çeşme etabında çok önemli etapları tamamladıklarını, 10 ay içinde projelerin tamamlanacağını bildirdi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Bakan Ersoy, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in katılımıyla düzenlenen "Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada projenin Çeşme etabının yaklaşık 8-9 aydır gündemde olduğunu, proje başladığı dönemde çok fazla birliği kirliliği ve yanlış algıların oluştuğunu belirterek, "Bakanlık olarak ve ben şahsen projenin şeffaf, katılımcı yönetileceği konusunda söz vermiştim. Ege Turizm Merkezleri Çeşme projesinde çok önemli etapları tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra hızlı şekilde planlama aşamasına geldik. Bugünden itibaren bu projenin planlarını hazırlayacak proje ekibini oluşturduk. Geleceğin 50 yılının turizm merkezini oluşturmak için hangi konseptlerin yer alması, hangi şartlarda yer alması gerektiği konusunda mutabakat hazırladık." diye konuştu.

Proje çalışma grubunun belirlenen konseptleri doğaya, çevreye saygılı şekilde araziye yerleştireceğini ifade eden Ersoy, paylaşımcı politika gereği ziyaret eden herkese konuyla ilgili bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Bakan Ersoy, proje çalışma grubunun İzmir Ticaret Odası önerisi, İzmir Büyükşehir ve Çeşme belediyeleri mutabakatıyla belirlendiğini anlattı.

- Deniz suyundan içme suyu araştırması

Çalışma grubunun çevre düzeni, nazım imar planları ve ekolojik yaşam planını hazırlayacağını belirten Ersoy, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından 3 ulaşım etüt raporu hazırlanacağını, ayrıca deniz suyundan içme ve kullanma suyu temini konusunda da bir çalışma yapılacağına işaret etti.

Çalışma grubunun mimarlık ödülü almış mimarlarla akademisyen ve danışmanlardan oluştuğu bilgisini veren Ersoy, yaklaşık 10 aylık süre sonunda proje planlarının tamamlanacağını ve planların askı aşamasına geleceğini kaydetti.

Toplantıda bir gazetecinin TMMOB'un Çeşme projesine yönelik "kamu yararının göz ardı edildiği" iddiasıyla yaptığı eleştirilerle ilgili sorusu üzerine Ersoy, belediyelerin mutabakatıyla bir çalışma grubu oluşturulduğunu, geleceğin 50 yılının turizm merkezini oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Biz gerekli konseptleri belirledik, bundan sonrası için proje alanına bu projenin el birliğiyle yerleştirilmesi. Her şeye evet demek de hayır demek de iyi bir şey değil." yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bakan Ersoy'a şeffaf ve katılımcı anlayışı dolayısıyla teşekkür ederek, doğaya uyumlu bir gelişim hedefinde ilerlediklerini ve bölgenin Türkiye'deki turizm payını yüzde 20'ye çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de projenin turizm alanında ülkeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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