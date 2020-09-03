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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, kadın kültürevinin açılış törenine katıldı:
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, kadın kültürevinin açılış törenine katıldı:

"Güzel ülkemizin hangi köşesine gidilerse gidilsin kadınlarımızın artık sadece ekonominin ve sosyal hayatın içerisinde değil, ekonomik ve sosyal hayatta belirleyici duruma geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:08:55 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, kadın kültürevinin açılış törenine katıldı:

AKSARAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık tarafından yaptırılan kadın kültürevinin açılışını gerçekleştirdi.

Yavuz, açılış töreninde, kütüphanesiyle, eğitim sınıflarıyla, konferans ve spor salonlarıyla Gülağaçlı kadınlar başta olmak üzere tüm ilçe halkının farklı etkinlikler için burayı kullanacağını söyledi.

Kültürevi sayesinde kadınların sosyal ve kültürel hayata daha çok katılacaklarına yürekten inandığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Burası, kadın istihdamına da çok büyük katkı sağlayacak. Güzel ülkemizin hangi köşesine gidilerse gidilsin kadınlarımızın artık sadece ekonominin ve sosyal hayatın içerisinde değil, ekonomik ve sosyal hayatta belirleyici duruma geldi. Bugün burada sadece bir kültür evi açmıyoruz. Gülağaçlı kadınlarımızın çabalarına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel mekan onların gösterdikleri bu çabalara doğrudan veya dolaylı olarak destek olacak, pek çok kadınımız da onların yolundan gidecek. Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her zaman destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Türkiye'nin aydınlık yüzü olacak Aksaray'ın her alanda adından söz ettirmek için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

İnsanlara ulaşmanın en kolay yolunun kadınlar ve çocuklar olduğunu aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Çünkü, medeniyet hamurumuzun yoğurucusu kadınlarımız, samimiyetle uzatılan her ele vefa göstermişlerdir. 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' diyen bir medeniyetin kültür mensupları olarak kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimiz, bir vazifeden öte bir gereksinimdir. Dünyanın ve ülkemizin geldiği nokta itibariyle, kadının toplumsal hayatta aktif olarak yer almasına, toplumun dönüşümü ve eğitimi için kadınlarımızın gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Toplumumuzun temel taşı olan aile için kadınlarımız ne kadar önemliyse modern zamanların gereksinimleri için de o kadar gerekli."

Konuşmaların ardından Yavuz, Aydoğdu ve beraberindekiler kadın kültürevinin açılışını gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra Demirci beldesindeki Güvercin Kayası Açık Hava Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

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