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Kültür - Sanat Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Kültür - Sanat

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

İşte ödül alan isimler…

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:28:00 - 2021-12-21 17:30:35
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğanın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Altının kıymetini sarraf, kitabın kıymetini de sahaf bilir derler. Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir. Sahaflık denince ilk akla gelen yer de İstanbul Sahaflar Çarşısıdır. Bu sahafın en önemli değeri de Sahaflık Ödülünü alan İbrahim Manavdır.

Öte yandan bu yıl ki Vefa Ödülünü de Kemal Tahire veriyoruz. Kendisi pek çok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur.

Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu bir gerçektir. Teknolojinin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar, insanın gönlünden süzülerek gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacak.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın sanat üzerinden ifade ettiği nezaketi, rikkati aşamayacağına inanıyorum."

İşte ödül alan isimler

  • Bilim Kültür: Teoman Duralı
  • Müzik: İdil Biret
  • Görsel Sanatlar: Alev Ebuziyya
  • Sinema: Cüneyt Arkın
  • Edebiyat: Gürbüz Azak
  • Kaligrafi: Ethem Çalışkan
  • Sahaflık: İbrahim Manav
  • Vefa Ödülü: Kemal Tahir
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