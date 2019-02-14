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Kültür ve Mekan Buluşmaları Ödül Töreni 16 Şubat’ta TAK Kadıköy’de

İstanbul’un, kentin ’artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı 4’üncü Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın tüm etkinlik sunumları, ödül töreni ve paylaşımlarının yer aldığı ’buluşma’ etkinliği 16 Şubat 2019 günü TAK Kadıköy’de gerçekleştirilecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:14
Kültür ve Mekan Buluşmaları Ödül Töreni 16 Şubat’ta TAK Kadıköy’de

İstanbul’un, kentin ’artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı 4’üncü Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın tüm etkinlik sunumları, ödül töreni ve paylaşımlarının yer aldığı ’buluşma’ etkinliği 16 Şubat 2019 günü TAK Kadıköy’de gerçekleştirilecek.



2012, 2014 ve 2016 yıllarında düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanıyor.



Özyeğin Üniversitesi 10’uncu yıl etkinlikleri ve IAPS-CS Çalışma Ağı işbirliği ile düzenlenen ve İstanbul’un, kentin ‘artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı 4’üncü Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın son etkinlikleri olanTasarım Atölyeleri ve Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ürünlerinin sergisi, atölye, makale seçkisi ve yarışma ödül töreninin de yapılacağı Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, 16 Şubat 2019 tarihinde TAK Kadıköy adresinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:14
  1. kültür
  2. sergi

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