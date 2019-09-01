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Kültür Bakanlığı Sanatçıları, Emet’in Kurtuluş Haftası etkinliklerinde konser verdiler

Emet’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Ankara radyosu sanatçıları Doğukan Öztürk ve Yıldız Çam, Emet ilçesinde konser verdi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:09
Kültür Bakanlığı Sanatçıları, Emet’in Kurtuluş Haftası etkinliklerinde konser verdiler

Emet’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Ankara radyosu sanatçıları Doğukan Öztürk ve Yıldız Çam, Emet ilçesinde konser verdi.


Ümit Özdemir şefliğinde halk müziği korosu, saz ekibi eşliğinde radyo sanatçıları Doğukan Öztürk ve Yıldız Çam, birbirinden güzel türküler seslendirdiler.


Yaklaşık 2 saatsüren program sonrası Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, radyo sanatçıları ve saz ekibine günün anısına çini tabak takdim etti.


Belediye Başkanı Doğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ’’Bu yıl ilk defa 1 haftaya yaydığımız etkinliklerle, spordan kültürel ve sanatsal etkinliklere, halk konserlerinden çocuk tiyatrolarına kadar geniş bir yelpazede Emet ilçemizin kurtuluşunu coşkuyla kutluyoruz. 3 Eylül düzenli ordumuzun ilçemizden geçişi, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz festival etkinliklerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. 27 Nisan Cevizderezaferimiz programları yanında, her yıl 3 Eylüller’de panayır etkinliklerini de planladığımız festivallerimizde ilçemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün çok değerli radyo sanatçılarımız bizlere Türk sanat ve Türk halk müziğimizin değerli eserlerini icra ettiler. Bakanlığımıza ve radyo sanatçılarımıza, saz ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:09
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