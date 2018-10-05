0553 313 94 23

Kültür Bakanlığı onaylı skandal kitaplar: 7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası!

Asırlardır Türklerle mücadele eden ve savaş meydanlarında bu milleti yenemeyeceklerini anlayan karanlık güçler, Müslüman toplumun en temel taşı aileyi ve geleceğimiz olan çocukları hedef almaya devam ediyor. Geleceğimizi etki altına almaya çalışan 'şer odakları', medya ve kitaplar yoluyla çocukların bilinçaltına etki etme çabasına girerek geleceğimizi yok etmeye çalışıyor. Bu çalışmaların son örneği, Koç'un 'sapkın fikirler'ini yayma organı olan Yapı Kredi Yayınları'nın İzmir Çiğli Doğa Koleji'nde 7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara dağıttığı sapkın ifadelerin bulunduğu sözde çocuk kitabı oldu.

05 Ekim 2018 Cuma 04:48
Kültür Bakanlığı onaylı skandal kitaplar: 7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası!

 yeniakit.com.tr  özel 

Şer odaklar küçük yaştaki çocuklarımızın zihinlerine 'sapkın' fikirleri sokmak için her türlü oyunu deniyor. Aileyi parçalamak ve sapkınlığın yayılmasıyla toplumu atomlarına ayırmak isteyen 'karanlık güçler'in, özellikle geleceğimiz olan temiz zihinlere sahip ilkokul çağındaki çocukları hedef aldığı belirlendi.

7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası

İzmir Çiğli Doğa Koleji'nde 7 yaşındaki üstün zekalı öğreciler sınıfına dağıtılan Koç Holding'e ait Yapı Kredi Yayınları'nın Garfield isimli kitabında alenen 'sapkınlık' propagandası yapıldığı tespit edildi. 7 yaşındaki çocuklara dağıtıldığı öğrenilen kitabın içeriğinde, şoke eden ifadelerin olduğu görüldü.

Normalleştiriyorlar! "Cinsiyet değiştirmek için ameliyat olacağım"

Cinsiyet değiştirme, eşcinsel sapkınlık ve gayrimeşru ilişkileri özendiren ve normalleştirmeye çalışan sözde çocuk kitabında, skandal ifadeler bulunuyor.

Kitaptaki bir görselde "Kadınların Jon'la çıkmamak için kullandıkları en iyi 10 bahane nedir?" sorusuna karşılık 10 cevap arasında "Üzgünüm başka gezegenden olanla çıkmıyorum" ifadesiyle birlikte "O haftasonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum" sözlerinin bulunması şoke etti.

Kitaplar toplatıldı, duyulmasın diye örtbas edilmeye çalışıldı

Bu ifadelerin veliler tarafından sert tepki görmesinin ardından Garfield isimli sözde çocuk kitabı, Osman isimli bir öğretmen tarafından toplatıldı. Kamuoyu tarafından duyulmaması için de okul yönetiminin büyük çaba gösterdiği öne sürüldü. 

Kültür Bakanlığı'nın bu kitapları nasıl onaylayıp yayınlanmasına izin verdiği ise merak konusu oldu.

Nerede 'sapkınlık', orada Koç!

Gazetemiz Yeni Akit'in daha önce deşifre ettiği Koç Holding'in kirli yayın aracı Yapı Kredi Yayınları (YKY) çocuklara yönelik altan alta bilinçaltına pompalanan skandal yayınlarına devam ediyor.

Çocukları, hormonal bozukluktan kaynaklanan ve tedavi olmayı gerektiren 'eşcinsellik hastalığı'yla zehirlemeye çalışan Koç'un 'ifsat' yayın organı Yapı Kredi Yayınları, daha önce deşifre ettiğimiz “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarını içindeki skandal ifadeleriyle yayınlamaya devam ediyor. Kitaplarda, hem erkek hem kız çocuklar için, “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesi kullanılarak 'eşcinsel sapkınlık' adeta genç dimağlara aşılanıyor.

Küçüklere 'şiddet' masalları

Yapı Kredi Yayınları'nın bir skandal kitabı olan "Küçüklere Masallar" kitabında geçen şiddet ifadeleri de büyük tepki çekti.

Küçüklere Masallar kitabındaki, "Papatya Gülpapatya boynunu tahtanın üstüne dayamış, Afacan Can da kıyma bıçağını eline almış, kızın başını kesmiş ve tavada kızartmaya koyulmuş" gibi ifadelerle adeta caniliğin özendirildiği görüldü.

Vatandaşlardan şikayet yağıyor

Vatandaşların bir diğer şikayette bulunduğu yayın ise 'Hep Kitap' isimli yayınevinin ürünü "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler" adlı Kültür Bakanlığı'ndan onaylı skandal kitap oldu. İsmiyle de çocuklara 'asilik' vurgusu yapan kitap toplumdaki anne-baba ve çocuk ilişkilerini sabote etmek için yönlendirmeye çalışması dikkat çekti. 

Söz konusu skandal kitapta yer alan bir hikayede, kendisini 'kız gibi' hisseden Amerikalı Coy Mathis isimli bir erkek çocuğunun tedavi olması gerekirken özendirilmeye çalışılması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 

FETÖ'nün "amaca giden her yol mübahtır" zihniyeti aşılanmaya çalışılıyor

Erkek düşmanlığı olan feminizmin propagandasını yapan kitaptaki bir diğer tehlikeli ifadeler ise 'asi ve isyankar kızlar'ın helal haram demeden 'sürekli haklı' olduğu vurgusu oldu. FETÖ'nün "amaca giden her yol mübahtır" felsefesini işleyen kitapta, "Dünyanın asi kızlarına; daha fazla hayal et, daha fazlasını iste, daha çok mücadele et, ve kuşku duyduğun zamanlarda unutma: Sen haklısın." ifadeleri kullanılıyor.

 

Kültür Bakanlığı 'sapkın' kitaplara neden göz yumuyor?

Türk aile yapısını koruması gerekirken özellikle çocukların beyinlerini yıkayan yayınlara göz yuman Kültür Bakanlığı, 'sapkın' fikirleri yaymaya çalışan yayınlara izin vermesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. 

Tepkiler çığ gibi: 'Yayından kaldırın ve kitapları toplatın' talebi!

Sözkonusu kitaplar için Akit'e şikayet ve ihbarlar gelmeye devam ederken Kültür Bakanlığı'nın bu kitaplar karşısında adım atmaması ve cezai müeyyide uygulayıp yayından kaldırıp toplatmaması tepkileri artırıyor.

Vatandaşların tek isteği, ahlaksız ve sapkın yayınlar toplatılarak bir daha buna benzer ahlakı yozlaştıran yayınların yayınlanmaması oldu.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 04:48
  1. İzmir
  2. Yapı Kredi Yayınları (YKY)
  3. eşcinsellik hastalığı
  4. eşcinsel sapkınlık
  5. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler
  6. Kültür Bakanlığı
  7. Garfield
  8. 'sapkınlık' propagandası
  9. çocuklara 'sapkınlık' propagandası
  10. Coy Mathis
  11. feminizm
  12. feminizm propagandası
  13. Turizm ve Kültür Bakanlığı
  14. Küçüklere Masallar

YORUM YAZ

  • saddisaddi40 dk önce
    KÜltür bakanlığı uyuyor. AKP iyice dağıldı.CHP den farkı kalmadı. Reis habire yurtdışı seyahatte. ona buna kafa tutuyopr. İçerisi hak getire ....En azılı islam düşanları AKP ye danışman olmuş......
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kültür Bakanlığı onaylı skandal kitaplar: 7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası!
  1. Kültür Bakanlığı onaylı skandal..
  2. Ümit Özat'tan Fenerbahçe açıklaması:..
  3. Serkan Reçber resmen açıkladı!..
  4. Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya öneri:..
  5. Vagner Love'dan maç sonu açıklaması:..
  6. Ali Ece'den Beşiktaş yorumu: Sanki..
  7. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün..
  8. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
  9. Akşener'den provokatif şov!..
  10. Türkiye'den Rumlara ve müdahil olan..
  11. Beşiktaş'a Malmö çelmesi!
  12. Cocu'dan 'Ersun Yanal' sorusuna cevap!
  13. NATO'nun ardından ABD de Rusya'yı..
  14. Ümit Karan'ın yeni takımı şaşırttı!
  15. Otomobil tramvaya çarptı!
  16. Terör devleti sağlık çadırını vurdu!
  17. Endonezya'dan kötü haber gelmeye devam..
  18. Philip Cocu, ezber bozdu!
  19. Bangladeş'ten dikkat çeken Türkiye..
  20. Şırnaklı şehit kızı: PKK'dan 20 yıl da..
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

Günün Karikatürü

5 Ekim 2018
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı