Kültür Bakanlığı onaylı skandal kitaplar: 7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası!

Şer odaklar küçük yaştaki çocuklarımızın zihinlerine 'sapkın' fikirleri sokmak için her türlü oyunu deniyor. Aileyi parçalamak ve sapkınlığın yayılmasıyla toplumu atomlarına ayırmak isteyen 'karanlık güçler'in, özellikle geleceğimiz olan temiz zihinlere sahip ilkokul çağındaki çocukları hedef aldığı belirlendi.

7 yaşındaki üstün zekalı çocuklara 'sapkınlık' propagandası

İzmir Çiğli Doğa Koleji'nde 7 yaşındaki üstün zekalı öğreciler sınıfına dağıtılan Koç Holding'e ait Yapı Kredi Yayınları'nın Garfield isimli kitabında alenen 'sapkınlık' propagandası yapıldığı tespit edildi. 7 yaşındaki çocuklara dağıtıldığı öğrenilen kitabın içeriğinde, şoke eden ifadelerin olduğu görüldü.

Normalleştiriyorlar! "Cinsiyet değiştirmek için ameliyat olacağım"

Cinsiyet değiştirme, eşcinsel sapkınlık ve gayrimeşru ilişkileri özendiren ve normalleştirmeye çalışan sözde çocuk kitabında, skandal ifadeler bulunuyor.

Kitaptaki bir görselde "Kadınların Jon'la çıkmamak için kullandıkları en iyi 10 bahane nedir?" sorusuna karşılık 10 cevap arasında "Üzgünüm başka gezegenden olanla çıkmıyorum" ifadesiyle birlikte "O haftasonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum" sözlerinin bulunması şoke etti.

Kitaplar toplatıldı, duyulmasın diye örtbas edilmeye çalışıldı

Bu ifadelerin veliler tarafından sert tepki görmesinin ardından Garfield isimli sözde çocuk kitabı, Osman isimli bir öğretmen tarafından toplatıldı. Kamuoyu tarafından duyulmaması için de okul yönetiminin büyük çaba gösterdiği öne sürüldü.

Kültür Bakanlığı'nın bu kitapları nasıl onaylayıp yayınlanmasına izin verdiği ise merak konusu oldu.

Nerede 'sapkınlık', orada Koç!

Gazetemiz Yeni Akit'in daha önce deşifre ettiği Koç Holding'in kirli yayın aracı Yapı Kredi Yayınları (YKY) çocuklara yönelik altan alta bilinçaltına pompalanan skandal yayınlarına devam ediyor.

Çocukları, hormonal bozukluktan kaynaklanan ve tedavi olmayı gerektiren 'eşcinsellik hastalığı'yla zehirlemeye çalışan Koç'un 'ifsat' yayın organı Yapı Kredi Yayınları, daha önce deşifre ettiğimiz “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarını içindeki skandal ifadeleriyle yayınlamaya devam ediyor. Kitaplarda, hem erkek hem kız çocuklar için, “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesi kullanılarak 'eşcinsel sapkınlık' adeta genç dimağlara aşılanıyor.

Küçüklere 'şiddet' masalları

Yapı Kredi Yayınları'nın bir skandal kitabı olan "Küçüklere Masallar" kitabında geçen şiddet ifadeleri de büyük tepki çekti.

Küçüklere Masallar kitabındaki, "Papatya Gülpapatya boynunu tahtanın üstüne dayamış, Afacan Can da kıyma bıçağını eline almış, kızın başını kesmiş ve tavada kızartmaya koyulmuş" gibi ifadelerle adeta caniliğin özendirildiği görüldü.

Vatandaşlardan şikayet yağıyor

Vatandaşların bir diğer şikayette bulunduğu yayın ise 'Hep Kitap' isimli yayınevinin ürünü "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler" adlı Kültür Bakanlığı'ndan onaylı skandal kitap oldu. İsmiyle de çocuklara 'asilik' vurgusu yapan kitap toplumdaki anne-baba ve çocuk ilişkilerini sabote etmek için yönlendirmeye çalışması dikkat çekti.

Söz konusu skandal kitapta yer alan bir hikayede, kendisini 'kız gibi' hisseden Amerikalı Coy Mathis isimli bir erkek çocuğunun tedavi olması gerekirken özendirilmeye çalışılması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

FETÖ'nün "amaca giden her yol mübahtır" zihniyeti aşılanmaya çalışılıyor

Erkek düşmanlığı olan feminizmin propagandasını yapan kitaptaki bir diğer tehlikeli ifadeler ise 'asi ve isyankar kızlar'ın helal haram demeden 'sürekli haklı' olduğu vurgusu oldu. FETÖ'nün "amaca giden her yol mübahtır" felsefesini işleyen kitapta, "Dünyanın asi kızlarına; daha fazla hayal et, daha fazlasını iste, daha çok mücadele et, ve kuşku duyduğun zamanlarda unutma: Sen haklısın." ifadeleri kullanılıyor.

Kültür Bakanlığı 'sapkın' kitaplara neden göz yumuyor?

Türk aile yapısını koruması gerekirken özellikle çocukların beyinlerini yıkayan yayınlara göz yuman Kültür Bakanlığı, 'sapkın' fikirleri yaymaya çalışan yayınlara izin vermesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Tepkiler çığ gibi: 'Yayından kaldırın ve kitapları toplatın' talebi!

Sözkonusu kitaplar için Akit'e şikayet ve ihbarlar gelmeye devam ederken Kültür Bakanlığı'nın bu kitaplar karşısında adım atmaması ve cezai müeyyide uygulayıp yayından kaldırıp toplatmaması tepkileri artırıyor.

Vatandaşların tek isteği, ahlaksız ve sapkın yayınlar toplatılarak bir daha buna benzer ahlakı yozlaştıran yayınların yayınlanmaması oldu.

