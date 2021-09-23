Kültür Bakanlığı bu yanlışı gözden mi kaçırdı? Erdoğan düşmanı Ragıp Ertuğrul'a ödül gibi görevlendirme

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yine şaşırtan bir görevlendirme gerçekleştirdi. Bulduğu her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Partili isimleri galiz ifadelerle hedef alan Ragıp Ertuğrul ile Nihal Kuyumcu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un yönetimindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Tiyatrolar Yardım Komisyonu'nda, adeta ödüllendirilir gibi görev aldı. Yapılan bu tercih, akıllara geçtiğimiz dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dindar insanlara hakaretler savuran bir tiyatrocu için yönetmelik değiştirilmesini getirdi.

Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde, "70 yıldır bizi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama biz inadına tiyatro yapıyoruz." diyerek tepki çeken açıklamalara imza atan Cihat Tamer'in "İkinci Bahar" adlı oyununun da Özel Tiyatrolar Yardım Komisyonu tarafından desteklendiği ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, tüm bakanlara iftira atarak galiz ifadelerle hakaretler savuran Ragıp Ertuğrul ve Nihal Kuyumcu'nun Özel Tiyatrolar Yardım Komisyonu'na nasıl ve ne amaçla seçildiği merak konusu oldu.

İşte Ragıp Ertuğrul'un twitter hesabındaki bazı paylaşımları