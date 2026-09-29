CHP’li Polat’a terör soruşturması

ÖZEL HABER

Mutlak butlan kararı ile CHP’nin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak ‘arınma’ sözü verirken, skandallar peşi sıra patlak veriyor. CHP’de şimdi de YDK Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat hakkında ‘terör soruşturması” açıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Bir şikâyeti değerlendiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muharebe Bürosunca, 10.12.2025 tarihinde, CHP’li Polat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen resmi yazı gönderildiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA ŞİKÂYET ÜZERİNE AÇILMIŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, “B.M. 2025/11361” dosya numarasıyla gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/141*** sayılı soruşturma dosyası kapsamında Görele Polis Merkezi Amirliğine başvuran müştekiler Abdullah A. ve Aysu A.'ın beyanlarında adı geçen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir POLAT hakkında İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 10.12.2025 tarihli ve 2025/1602 Muh sayılı yazısı ve eki dosya 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.”

CHP'li Mahir Polat'ın şikâyetin içeriğine ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.