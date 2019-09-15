0553 313 94 23

Kulp’taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

15 Eylül 2019 Pazar 18:56
Kulp’taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.


Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.


Operasyon sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile HDP’li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı. Kulp ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olayla ilgili olduğu iddia edilen M.E.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren M.E.A.’nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.


Güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 -..
    3. Çaykur Rizespor Göztepe maçı kaç kaç..
    4. Samsun’da yemekten dönen aile kaza..
    5. Futbol: Süper Lig
    6. Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti
    7. Selçuk Bayraktar açıkladı: Dünyanın en..
    8. Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci..
    9. Kulp’taki patlamaya ilişkin bir..
    10. Futbol: TFF 1. Lig
    11. Dengesini kaybedip balkondan düşen..
    12. Bursaspor Osmanlıspor maçı kaç kaç..
    13. Yeşilyurt Belediyespor’da kötü gidişat..
    14. Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
    15. Tansiyonu yükselince Uludağ'da mahsur..
    16. Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı
    17. TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 -..
    18. American Express İstanbul..
    19. Emre Belözoğlu, Alanya deplasmanında yok
    20. Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
    21. 3. Lig: Muğlaspor: 0Bayrampaşa: 1
    22. Şanlıurfa’da süs havuzunda korkutan..
    23. Düzce’de korkutan ev yangını
    24. "Kortta Diplomasi Turnuvası"nın..
    25. Basketbol: Gloria Kupası
    26. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 -..
    27. Antalya’da makilik alanda yangın
    28. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 -..
    29. Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan..
    30. Futbol: TFF 1. Lig
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir