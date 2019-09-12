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Kulp’taki patlamada şehit olanlar hastanelere taşınıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen hain saldırıda şehit olan köylülerin cenazesi olay yerinden hastanelere taşınıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:17
Kulp’taki patlamada şehit olanlar hastanelere taşınıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen hain saldırıda şehit olan köylülerin cenazesi olay yerinden hastanelere taşınıyor. Saldırı sonrasında bölgede havadan ve karadan geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Kulp ilçesi kırsalında saat 18.00 sıralarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda şehit olanlar bölgeye giden ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.



Valilikten açıklama


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşın şehit olduğu, 13 köylü vatandaşın ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır" denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Güzeloğlu’nu aradı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu telefonla arayarak Kulp ilçesindeki 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi almıştır. Cumhurbaşkanımız, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa dileğinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.



Havadan ve karadan operasyon başlatıldı


Olay sonrasında bölgeye intikal eden jandarma birlikleri güvenlik önlemlerini alarak şehit ve yaralıların taşınmasını sağladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırıyı yapan teröristlerin yakalanması için bölgeyi abluka altına aldı. Jandarma ekipleri havadan ve karadan teröristlerin muhtemel kaçış güzergahlarında geniş kapsamlı operasyon başlattı. Bölgedeki operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:17
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