0553 313 94 23

Kulp’ta yaban domuzları köyleri istila etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova ve Hamzalı köylerindeki araziler ile üzüm bağları yaban domuzlarının istilasına uğradı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
Kulp’ta yaban domuzları köyleri istila etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova ve Hamzalı köylerindeki araziler ile üzüm bağları yaban domuzlarının istilasına uğradı.


Üzüm bağları, mısır tarlaları ve sebze ekilen alanları talan eden domuzlar, evlerin diplerine kadar gelerek korku saldı. Köylülerden Nihat Öztürk, "İlk kez bu kadar çok domuz gördüm. Yabani domuzlar sürüler halinde geziyorlar. Özelikle bu sene bahçelerimiz ile ekili arazilerimiz yabani domuz istilasına uğramış durumda ve domuzlar bizim üzüm bağları, sebze ve meyve bahçeleri ile ekili arazilerin içine girerek imha etmektedirler. Çok büyük zararlarımızın meydana gelmesine neden oldular. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Bizi bu beladan kurtarsınlar" dedi.


Kulp ilçesine bağlı Uzunova köyüne inen yaban domuzları tarlaları talan ederken, köylüleri de korkuttu. Mısır tarlaları ve sebze ekilen alanları istila eden yaban domuzlarının evlerin yakınına kadar gelmesi köylüleri tedirgin etti. Hayatında ilk kez bu kadar çok domuz gördüğünü söyleyen Kasım Çeri, "Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Evimizin dibine kadar geliyorlar. Ekinlerimize zarar verdikleri yetmiyor gibi, korku salıyorlar. 15-20’şer domuzdan oluşan sürüler halinde geziyorlar. Geceleyin bahçelerimizde, tarlalarımızda dolaşamaz duruma geldik. Konuyla ilgili olarak köyümüzde bulunan Sivrice İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına durumu anlattık. Ekili arazilerimizin ve bahçelerimize gelen bu yabani domuzları engelleyip avlanmak istediğimizi söyledik, ancak jandarma bize bu yabani domuzların avlanmamıza izin vermedi ve durum böyle devam ederse hiç bir şeyimiz kalmayacaktır ve ciddi anlamda mağduriyetlerimiz söz konusu olacaktır. Bu nedenle biz köylülere, domuz avının toplu olarak serbest bırakılmasını istiyoruzve yabani domuzlarla mücadele etmek ve zararlarımızı en aza indirmek için domuzların toplu avlanmasına izin verilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Yabani domuzlar biz köylülere ciddi zararlar veriyor. O yüzden bir an önce bunun önüne geçilmeli" diye konuştu.


Üzüm bağlarının perişan halde olduğunu söyleyen Hamzalı Mahalle Muhtarı Tahsin Taş "Son yıllarda yabani domuzlar üzüm bağlarımıza zarar veriyordu, ancak üzüm bağlarıyla nam salmış Hamzalı Mahallesi muhtarlığı sınırları içerisinde köylülerimizin hemen hepsi bu sene hiç bağ bozumuna gitmedi ve yüzlerce yabani domuz istilasına uğrayarak zarar gördü, yetkililerin bu konuda bizlere yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözde Kırdar milli takımı yalnız bırakmıyor
    1. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    2. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    3. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    4. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    5. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    6. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    7. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    8. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    9. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    10. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    11. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    12. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    13. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    14. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    15. Fabrika yangını korkuttu
    16. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    17. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    18. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    19. İsrail hapishanelerindeki 200..
    20. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    21. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    22. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    23. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    24. Miniklerden orman yangınlarına tepki..
    25. "Omuz ağrıları başka hastalıkların..
    26. Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı
    27. Kayseri'de kanal açma aracının evin..
    28. Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki..
    29. Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da..
    30. Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak