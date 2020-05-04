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Aktüel

Kulp’ta kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarı akın etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıkıp alışverişlerini yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:00:19 -
Kulp’ta kısıtlama kalktı, vatandaşlar dışarı akın etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıkıp alışverişlerini yaptı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mayıs’ta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Kulp’ta vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini gerçekleştirdi. İlçede 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, evlerinden çıkmazken, sokağa çıkanların korona virüs tedbirlerine uyduğu gözlendi. Öte yandan 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması süresinde Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu 157 vatandaşın taleplerini karşılarken, 368 haneye temizlik, hijyen paketi ve 324 haneye de 2 öğün sıcak yemek hizmeti ulaştırıldığı öğrenildi.

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