0553 313 94 23

Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için yürüyen HDP'li grubun, 12 Eylül'de teröristlerin saldırısında şehit düşenlerin yakınlarına hakaret etmesi üzerine çıkan gerginlik sona erdi.

24 Eylül 2019 Salı 20:15
Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için yürüyen HDP'li grubun, 12 Eylül'de teröristlerin saldırısında şehit düşenlerin yakınlarına hakaret etmesi ve tehdit etmesi üzerine çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, bir grup HDP'li, ilçede 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirme yapılmasını protesto etmek istedi. Yürüyüş yapan HDP'liler, terör saldırısında yakınları şehit düşen ailelere tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı.

Çıkan arbedede HDP ilçe binasının camlarında hasar oluştu.

Polisin müdahalesiyle sona eren gerginlikte her iki gruptan aralarında HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:15
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Kulp
  4. şehit yakını
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    1. 'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    2. Türkiye Özbekistan'da altın arayacak!
    3. '#OurVoiceErdogan' dünya gündeminde
    4. Erdoğan'dan sert 'İsrail' tepkisi: BM..
    5. Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure..
    6. Korkutan açıklama: İstanbul'da 7,5..
    7. İran'dan Fransa'nın çabalarına cevap!
    8. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
    9. Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına..
    10. Ve harekete geçildi... Mercek altına..
    11. Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
    12. Trump'tan Ukrayna açıklaması
    13. Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
    14. İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın..
    15. Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge'..
    16. ABD'den vatandaşlarına "artan..
    17. 'İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak'
    18. Erdoğan'dan BM kürsüsünde 'nükleer'..
    19. 'Bunun sonunda kan dökülecek...'..
    20. Erdoğan - Merkel görüşmesinin..
    21. BM'de 'Binali Yıldırım' sürprizi!
    22. Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız..
    23. İstanbul Sözleşmesi'nin Denetleyicisi..
    24. Cem Öğretir’e ne oldu? Cem Öğretir..
    25. "Müslüman olduğum için son derece..
    26. Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele"..
    27. Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan..
    28. MHP'de kritik tarih belli oldu!
    29. Volkan Bozkır kimdir? Türkiye'nin BM..
    30. Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"