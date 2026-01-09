  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Almanya'da patlama! Ölüler var

Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır
Gündem Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu?
Gündem

Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Aynı gün Emine Erdoğan’ın da Semahat Arsel ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.
Resmi makamlar tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç ailesi ile olan bu görüşmesine ilişkin olarak henüz detaylar açıklanmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Emine Erdoğan bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

reis ormanı kestik .. sana türlü oyunlar yaptık... bizi biraz rahatlat.. bilmem ne vergisini düşür... bilmem ne projesine bizi de al... biz senin tez zamanda indirileceğini sandık... biz ettik... sen etme .. geziden dolayı bizi içeri atma... elini ayağını öpem....

Kurtbey

Selanikliler,sonlarını görüyorlar, el öpmeye geliyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23