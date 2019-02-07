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Külliye’de “Cumhur” zirvesi

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek 45 dakika görüştü. Görüşmede yerel seçimler ve TBMM Başkan adayı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:09

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Gündem Cumhur İttifakı

Erdoğan ile MHP liderinin gündeminde, Meclis Başkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı’nın olduğu belirtiliyor.Devlet Bahçeli ile görüşeceğini Salı günü açıklayan Başkan Erdoğan,Binali Yıldırım’ın istifası sonrası TBMM başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine ilişkin soruya “Şu anda paylaşamayız” cevabını vermişti. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’nı bırakacağını açıklamıştı. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018’de gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:09
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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  13. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  14. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  15. TBMM Başkanlığı
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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