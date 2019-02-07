Külliye’de “Cumhur” zirvesi Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek 45 dakika görüştü. Görüşmede yerel seçimler ve TBMM Başkan adayı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Yeni Akit Ankara Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü. Gündem Cumhur İttifakı Erdoğan ile MHP liderinin gündeminde, Meclis Başkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı’nın olduğu belirtiliyor.Devlet Bahçeli ile görüşeceğini Salı günü açıklayan Başkan Erdoğan,Binali Yıldırım’ın istifası sonrası TBMM başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine ilişkin soruya “Şu anda paylaşamayız” cevabını vermişti. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’nı bırakacağını açıklamıştı. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018’de gerçekleştirmişti.

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