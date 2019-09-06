Külliye’de büyük heyecan! Ekim'de hizmete açılıyor...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde çalışmalar son hızla sürüyor. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan kütüphanenin resmi açılışı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İnşası süren kütüphanede matbu 5 milyon kitabın yer alması hedefleniyor.

KOLEKSİYONLARLA ZENGİNLEŞTİ

Kütüphanede çok sayıda özel koleksiyon hizmete sunulacak. Bu kapsamda geçen yıl kaybettiğimiz Mehmet Şevket Eygi’nin hayattayken Külliye’ye bağışladığı koleksiyon, bestekar ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur’un bütün metrukatı, kitapları, notaları, eserleri, mutasavvıf, araştırmacı yazar Şefik Can’ın koleksiyonu, kütüphaneye dahil edildi. Son olarak yazar ve düşünür Cemil Meriç’in kütüphanesinde bulunan 300 Osmanlıca eser, kızı Ümit Meriç tarafından kütüphaneye bağışlandı. Kütüphanede ayrıca 5-10 ve 10-15 yaş gruplarına özel çocuk bölümleri de yer alacak.

MİRASIMIZI YANSITACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kütüphanenin kitabı, okumayı, ilmi, irfanı, sanatı, tefekkürü teşvik eden bir mekan olacağına dikkat çekti. Kalın, “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak. Bu manada Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı haline gelecek. Açıldığı zaman da yaklaşık 2 milyon kitapla Bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınlarımız olacak. Burada tarihten sosyolojiye, sanattan edebiyata, şiirden bilim tarihine çok farklı alanlarda eserlere ulaşma imkanı olacak. Türkçe’nin yanında başka dillerde de eserler burada, kütüphane bünyesinde yer alacak” diye konuştu.

Yenişafak