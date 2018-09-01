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Külliye'de 2 kritik atama

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Neşe Çıldık atandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
Külliye'de 2 kritik atama

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert'in görevinden alınmasıyla boşalan bu göreve ise Neşe Çıldık atandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
  1. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
  2. Dr. Yasin Yıldız
  3. Neşe Çıldık
  4. Resmi Gazete

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