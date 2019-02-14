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Kullanmadığım yıllık izin parasını alabilir miyim | Yıllık izin kaç gün ve nasıl hesaplanır

Yıllık izin kaç gün ve yıllık izin nasıl hesaplanır? Geriye dönük yıllık izin parası alınır mı? Kullanılmayan yıllık izin yanar mı? Soruları çalışanlar tarafından hep sorula gelmiştir. İş yoğunluğundan ötürü yıllık izinleri zamanında kullanamayan ya da eksik kullanan çalışanlar biriken yıllık izinlerini kullanabiliyor mu? Kullanmadığı yıllık izinlerin parasını daha sonra alabilir miyim sorusunun cevabını merak etmekte. İşte yıllık izin hakkında bilinmesi gerekenler.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Kullanmadığım yıllık izin parasını alabilir miyim | Yıllık izin kaç gün ve nasıl hesaplanır

Yıllık izin kaç gün ve yıllık izin nasıl hesaplanır? Geriye dönük yıllık izin parası alınır mı? Kullanılmayan yıllık izin yanar mı? Soruları çalışanlar tarafından hep sorula gelmiştir. İş yoğunluğundan ötürü yıllık izinleri zamanında kullanamayan ya da eksik kullanan çalışanlar biriken yıllık izinlerini kullanabiliyor mu? Kullanmadığı yıllık izinlerin parasını daha sonra alabilir miyim sorusunun cevabını merak etmekte. İşte yıllık izin hakkında bilinmesi gerekenler.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi, yıllık izne hak kazanıyor. Posta'nın haberine göre iş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Çoğu izinler bir sonraki yıla devrediyor, biriktikçe biriyor. Ancak bu hak kaybolmuyor.

Yıllık izin ücreti hesaplama 2019. Bir İşçiye verilecek izin çalışma süresi ve yaşa göre değişiyor. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.

Yıllık izin kaç gün?

Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak veriliyor. İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. Yani patron bu ücreti mutlaka ödemek zorunda. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. Net ücrete asgari geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor. İspatı patrona ait Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda. Yıllık izin hakkı 5 yıla kadar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün, 15 yıl ve üstü 26 gündür.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:15
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