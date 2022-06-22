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Dünya Kullanımı yasak araçlar buldozerle kağıt gibi böyle ezildi!
Dünya

Kullanımı yasak araçlar buldozerle kağıt gibi böyle ezildi!

ABD’nin New York kentinde sokaklarda kullanımı yasak olan arazi araçları, buldozerle ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 19:10:00 - 2022-06-22 19:44:12

ABD’nin New York kentinde sokaklarda kullanımı yasak olan arazi araçları, buldozerle ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

New York kentinde sokaklarda kullanımına izin verilmeyen ve el konulan arazi motosikletleri ile ATV’ler Brooklyn bölgesinde toplandı. Sıraya dizilen 92 arazi aracı, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın işaretiyle buldozerle ezildi. Belediye Başkanı Adams araçların hurda yığınına dönüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Her biri şehrimizi bir daha asla terörize etmemeleri için bugün ezilecekler. Ezilerek metal yığınına dönüşecekler ve daha sonra geri dönüştürülecekler" ifadelerini kullandı. Adams, şehrin güvenliğini tehlikeye atan araçları sokaklardan temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

New York halkı arazi araçlarından şikayetçi

New York Polis Departmanından Komiser Keechant L. Sewell ise, "Kentte yaşayan ve bu tehlikelere katlanmak zorunda olanlar bize net bir şekilde şunu söylüyor, ’Bu arazi araçlarını mahallerimizden çıkarın.’ New York Polis Departmanı mesajı aldı ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Arazi araçlarının sokaklarda kullanımı yasal değil, ancak New York yönetimi sürücülerden ve yayalardan çok sayıda şikayet alıyor. Söz konusu araçların kaldırımlarda yarış ve tehlikeli manevralar yaptığı belirtiliyor.

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Yorumlar

fetösavar

darısı başımıza, atv.ler, tip tip motorlar, su motorundan bozma motorlar, üstü kaplanmış tuhfa motorlar, kağıt toplama torbalarını taşıyan tuhaf el çek çekleri... istanbul garip, sahipsiz, harcanmış... sultanahmet meydanı girişinde iki tane pis kağıt toplama torbası hemen polis kontrolü yanında duruyor. herhalde turistelere bakın ne kadar pisiz diyoruz???
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