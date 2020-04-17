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Aktüel

Kullanılmayan YHT tünel çalışmasında göçük

Bilecik’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yer alan, ancak henüz kullanılamayan bir tüneldeki çalışmalar sırasında yaşanan çökme sonucu 40 metre derinliğinde 80 metre çapında göçük meydana geldi.

2020-04-17 22:50:52 -
Kullanılmayan YHT tünel çalışmasında göçük

Bilecik’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yer alan, ancak henüz kullanılamayan bir tüneldeki çalışmalar sırasında yaşanan çökme sonucu 40 metre derinliğinde 80 metre çapında göçük meydana geldi. Bu hattın daha inşaat aşamasında olması olası bir felaketin önüne geçti.



Bilecik ile Bozüyük ilçesi arasında yer alan Kurtköy’de yapımı devam eden ve bittiğinde Bilecik-Bozüyük arasındaki mevcut YHT mesafesini ve ulaşım süresini kısaltacak olan tünel çalışmasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçükte adeta bir obruk meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.



Ana güzergâh 2009 yılında başka bir bölgede yaşanan göçük nedeniyle çalışmıyordu


2009 yılında meydana gelen olayda, Eskişehir-Bilecik YHT ana hattı üzerinde yer alan ve Ahmetler köyü mevkinde 6,2 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan tünelin henüz 1’inci kilometresinde göçük meydana gelmişti. Bugünkü göçüğün yaşandığı bölgeye 10 kilometre uzaklıkla yaşanan göçük sonrası hattın devam etmesi için geçici süreliğine bir hat oluşturularak YHT hattı ulaşıma açılmıştı. Mesafenin ve ulaşım süresinin kısılması amacı ana hatta yeniden başlatılan çalışmalar, yaşanan göçük nedeniyle yeniden durdu.



“Dışarı çıktığımızda edata şoka girdim”


Köy sakini Asım Taş, çiftlik evinin yanında bulunan bezelye tarlasında yaşanan göçükten 3 dakika ile kurtulduğunu anlatarak, “Bu olay yaşanmadan önce bezelye tarlamızda sulama yaptık. Birkaç dakika sonra eve geldiğimiz esnada büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda edata şoka girdim. Tarlamda 40 metre derinliğinde bir çukur oluşmuş” dedi.



Bölgedeki evler boşaltıldı


Öte yandan göçük bölgesindeki evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, köyde bulunan YHT şantiye çalışanları büyük çaplı öneml aldı.

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