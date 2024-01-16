  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlerimizi kim zehirledi?

Kızıldeniz ısınıyor! Bölgede petrol fışkırıyor ama o tarihten bu yana beklentilerin aksine gerileme başladı! 78,15 dolar

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hava nasıl olacak? Çok sayıda şehirler için kötü haber: Tahminler ilan edildi

Bölgede gerilim tırmanıyor! Çin'den Kızıldeniz uyarısı

Altın işlemleri yükselişte: Yılına ait programı Resmi Gazete'de!

Yılların sarrafından altın için ezber bozan tahmin! Çok uzak değil, o tarihte altın 4100 lira olacak

İngiliz seyahat şirketi iflas etmişti! Thomas Cook kime verildi?

İki ülkeye hava harekatı: 23 hedef imha edildi

O ilimizin derelerinden altın fışkırmaya başladı! Duyan başka şehirlerden bölgeye koştu

Renault Clio fiyatları! Herkes çok büyük şok yaşadı, karar açıklandı: indirim başladı!
Yerel Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı
Yerel

Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 06:50:00 - 2024-01-16 06:51:47

Denizli’de kullanılmayan eski binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan eski binadan bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmadığı öğrenilen bina çevresinde polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye erleri ise alevlere müdahale etti. Yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde yangının elektrik kontağından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik'te metruk binada yangın
Pendik'te metruk binada yangın

Yerel

Pendik'te metruk binada yangın


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı
Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı

Yerel

Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı

Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Yerel

Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul'da kahreden olay! Şehit kızı yangında vefat etti
İstanbul'da kahreden olay! Şehit kızı yangında vefat etti

Yerel

İstanbul'da kahreden olay! Şehit kızı yangında vefat etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23