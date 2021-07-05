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Dünya Kullanılıp çöpe atıldı... ABD'den darbeci Hafter'e şok!
Dünya

Kullanılıp çöpe atıldı... ABD'den darbeci Hafter'e şok!

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, darbeci Halife Hafter’in dokunulmazlık talebinin ABD yargısı tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:15:00 - 2021-07-05 16:22:15
Kullanılıp çöpe atıldı... ABD'den darbeci Hafter'e şok!

1980’lerde ABD’ye sığınan darbeci Halife Hafter, uzun yıllar Kuzey Virginia’da yaşamıştı. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hafter’in burada milyonlarca dolar değerinde mülklerinin olduğu, Virginia’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan davalarda yargılandığı, davacıların sevdiklerinin 2014 yılında Hafter milisleri tarafından işkence gördüğünü veya öldürüldüğünü iddia ettiği, davalarda hem ABD hem de Libya vatandaşı olan Hafter’den milyonlarca dolarlık tazminat talep edildiği öğrenildi.

Bölge kaynakları Halife Hafter’in dokunulmazlık talebinin ABD yargısından geri döndüğünü belirterek şunları kaydetti:

“1 Temmuz Perşembe günü ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema’nın, Hafter’in Libya’daki zulümlerle ve vahşet uygulamakla suçlandığı davalarda, kendini savunması için dokunulmazlık talep edemeyeceğine karar verdiği bildirildi. Mahkeme belgelerinde, Hafter’in sözde devlet başkanı olduğu için davalardan muaf olması gerektiğini ileri sürdüğü, yargıcın davaları reddetmesi gerektiğini, çünkü davanın yürütme organına saygı gösterilmesini gerektiren 'siyasi bir konu' olduğunu söylediği görülüyor. Ancak Perşembe günü yapılan duruşmada Yargıç Brinkema’nın Hafter’in davalarda savunma olarak ne devlet başkanı dokunulmazlığı ne de siyasi soru doktrini talep edemeyeceğine karar verdi. Bölge Mahkemesinin, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir kez eski Başkan Trump yönetimi sırasında ve bir kez de Başkan Biden yönetimi sırasında davayla ilgilenmek isteyip istemediğini iki kez sorduğunu, ancak ABD Dışişleri Bakanlığının her iki durumda da bunu reddettiği kaydedildi. Ayrıca Hafter, Nisan 2019 ile Haziran 2020 arasındaki dönemde işlenen savaş suçları ve soykırım eylemleri nedeniyle İskenderiye’deki ABD Bölge Mahkemesinde açılan üç ayrı federal davada da sanıktır.”

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