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Siyaset Kulisleri karıştıracak iddia! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı...
Siyaset

Kulisleri karıştıracak iddia! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 13:24:00 -
Kulisleri karıştıracak iddia! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı...

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ağırladı. 

Derya Yanık, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bilinmeyen, tanınmayan bir isim olacağını iddia etti.

Yanık, "Çok kurgusal bir cevap olur, Sayın Kılıçdaroğlu'nun istekli olduğu anlaşılıyor, diğer adaylardan da bir kısmı istekli. Kim olur onu zaman gösterecek ama benim şöyle bir değerlendirmem var. Tahmin olarak söyleyeceğim, ben muhalefetinin Cumhurbaşkanı adayının bugün ismi geçen hiçbir kimsenin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu dahil. Hiç bilinmeyen seçime çok az kala, bagajını tartıştırmayacakları birini çıkaracaklar. 6'lı masayı kuran irade muhtemelen onların dışında bir aday ortaya çıkaracak. Henüz daha adayın kim olduğunu da tanımadığımız bir isim çıkacak. Bugün kamuoyunun çok da tanımadığı bir isim olacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu saklayarak kazandırdılar, İmamoğlu'nun halk tanısaydı seçmezlerdi. Seçimlere çok yakın bir zamanda oluşturulan algı üzerinden seçim kazandırmaya yönelik bir aday olacak" dedi. 

KAYNAK: HABER7

 

 

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