Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Millet İttifakı'nı dağıtmak için bürokrasinin bazı unsurlarını kullanarak operasyon yapılıyor" diyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılarak dağıtılmaya çalışıldığını, ittifakın dağıtılması amacıyla CHP üzerinden de oyunlar oynanmaya çalışıldığını savundu. İsim vermeden Muharrem İnce ve ekibini hedef alan Kılıçdaroğlu, "Belli kişileri finanse ederek 'Ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?' diye bir çaba var. Belli kişilere teklif götürdüklerini biliyorum" dedi.

"Babacan ve Davutoğlu ile ortak paydalarımız var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yürütme organı yasama organı hesap vermeli bunu yaptığınız andan itibaren işler yoluna girer. Sistem kendi içerisinde bir tutarlılığa kavuşmuş olur. Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ortak paydalarımız var. Pek çok evrensel kavramlar üzerinde ortaklaşıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gibi, devlette şeffaflık, yargı bağımsızlığı gibi. İki parti kuruluş aşamasında markada değeri olarak ortaya çıkmaları lazım. Belli bir zaman diliminde bunlar da gerçekleşir. Zaman ne gösterir onu da göreceğiz. Şunu da biliyoruz. Seçim kanunu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Millet İttifakı daha çok oy alsa da iktidarı nasıl koruruz kaygısı ile bir çalışma içerisinde olunduğunu biliyoruz. Yeni partilerin seçime girmesinin nasıl engelleyebilir ile ilgili çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Ben halka rağmen nasıl burada kalırım arayışı. Biz bunu da aşacağız. Bu konuda bir şüphem yok."