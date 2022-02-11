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Siyaset Kulisleri hareketlendiren iddia: Kabine'de değişiklik olacak
Siyaset

Kulisleri hareketlendiren iddia: Kabine'de değişiklik olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede gerekirse değişiklik yapılabileceği sözleri sonrası kulislerde kabinede değişiklik olacağı söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 00:51:00 -
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kabine'de değişiklik olacak

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de yapan Bekir Bozdağ atandı. Bu atamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." diyerek Kabine'de değişiklik sinyali verdi. Bu açıklamadan hemen sonra siyaset kulisleri de hareketlendi.

Teknotrat isimler istenmiyor

Ankara'da konuşulanlara göre; bundan sonra bakan seçiminde özel sektörden gelen "teknokrat isimlere" yer verilmemesine dikkat edilecek. Ankara'da siyasi aktörler arasındaki genel izlenim, özel sektörden gelen isimlerin devlet yapısına iyi uyum sağlayamadığı, hâlâ özel sektör düşüncesiyle hareket ettikleri ve gerek bürokrasi gerekse milletvekilleri arasında bunun rahatsızlık yarattığı yönünde. Kulisler bu yönde iddialar ile çalkalanırken Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından Kabine değişikliğiyle ilgili paylaşımda bulundu.

"Değişiklik geliyor"

Işık, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

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