0553 313 94 23

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Yeni partide Mehmet Şimşek bombası

Yeni parti iddialarıyla ilgili olarak dikkat çeken kulis bilgileri gelmeye başladı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ali Babacan tarafından kurulması beklenen partinin göbeğinde olduğu öne sürüldü.

24 Eylül 2019 Salı 13:03
Kulisleri hareketlendiren gelişme! Yeni partide Mehmet Şimşek bombası

Yeni parti oluşumuna dair gelişmelerin ardı arkası kesilmeyen şu günlerde, Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Alçı ”Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin içinde değil tam göbeğinde” dedi.

AK Parti’den istifa ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Babacan yeni parti kulislerini müthiş derecede hareketlendirdi.

Habertürk yazarı Alçı, yeni parti kuracağı artık su götürmez gerçek olan Ali Babacan’ın yanında yer alan isimlere ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

”İş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapıyor”

Alçı adı sık sık yeni partide adı geçen Mehmet Şimşek için, Londra’daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan kişinin olduğunu öne sürdü.

Alçı, bir dönem ekonomi direksiyonunu yöneten Şimşek’in Ali Babacan hareketinin “içinde değil tam göbeğinde” yer aldığını iddia etti.

Alçı’nın “Ali Babacan hareketinde son durum” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehmet Şimşek’in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor.

Londra’daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin “nomenklatura”sının içinde.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:03
  1. Mehmet Şimşek
  2. Mehmet Şimşek yeni parti

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş18 dk önce
    Bunlar boşuna hevesleniyorlar. Bu iş Lider işi ey zavallılar. Sizlerin nereden emir aldığını biliyoruz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
  1. Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
  2. Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
  3. Yunanistan'dan sonra bir komşu daha..
  4. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
  5. Adnan Menderes, şehadetinin 58...
  6. Tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz
  7. Kulisleri hareketlendiren gelişme!..
  8. Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden..
  9. Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!
  10. Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor
  11. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  12. Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak
  13. Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti..
  14. Sultangazi'de dev operasyon! Tam 4 bin..
  15. Milli Görüş’ün simge isimlerinden..
  16. Acı biber yüz güldürecek
  17. 2019 ALES sonuçları ne zaman..
  18. Niğde Valisi'nden Akit'in bürosuna..
  19. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde..
  20. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
  21. Oktar Babuna: ''Adnan Oktar 33. derece..
  22. İran tüm dünyaya duyurdu: Bize..
  23. Putin imzayı attı! Ruslarla evlenene...
  24. Hz. Ömer’in adaletinin ve devletinin..
  25. Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar
  26. Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?
  27. Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?..
  28. İstanbul'daki depremin ardından peş..
  29. 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf..
  30. Şule Çet davasında yeni gelişme: Keşif..
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta