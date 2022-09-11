  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarıgül'den Miçotakis'e: Sabrımızı taşırma! Bir gece ansızın...

Metrobüs kazazedeleri İBB'den tazminat alabilecek!

İstanbul için kritik uyarı! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu

MSB şoke eden görüntüleri yayınladı! Denizin ortasında ölüme böyle ittiler

"Rekor üstüne rekor" diyen Bakan Nebati: Son 17 yılın en iyisi!

CHP'de yeni çatlak! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül çıkışı

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız

Türk yatırımcılara kritik davet: Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz

Türkiye'de üretip Avrupa'ya satacaklar! Çinli otomotiv devi geri dönüyor

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!
Siyaset Kulislerden sızdı! İşte MHP'nin AK Parti'den istediği
Siyaset

Kulislerden sızdı! İşte MHP'nin AK Parti'den istediği

Bazı iddialara göre, seçimin kazanılması durumunda MHP'nin AK Parti'den Bakanlık istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:35:00 -
Kulislerden sızdı! İşte MHP'nin AK Parti'den istediği

Seçimlere kısa bir süre kala siyaset kulisleri de hareketlendi. MHP hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayli konuşuldu. İddiaya göre MHP'nin seçimlerin kazanılması durumundan bakanlık kabinesinden görev istediği belirtildi.

Türkiye'de siyaset camiasının çok önem verdiği 2023 seçimlerine artık bir yıldan da az bir sürenin kalmasıyla birlikte partilerin kulisleri de hareketlendi. Seçim mitinglerini sürdüren MHP'yle ilgili ortaya atılan bir iddia ise gün boyunca çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için o istiyorlar

AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nda bulunan MHP, "Aday belli, karar net" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor; kendilerinin de en güçlü şekilde Meclis'e taşınması için çağrı yapıyor.

Talepleri, ortalığın somutlaşması yönünde

Ancak Gazete Duvar'da yer alan habere göre seçmenin ve MHP'lilerin bir başka talebi daha var. O da 2017 referandumundan bu yana AK Parti'ye destek veren MHP'nin bu desteğinin artık somut ortaklığa dönüşmesi. Yani seçimlerin kazanılması durumunda oluşturulacak kabineye MHP'den de bakan verilmesi. Konu henüz iddia aşamasında olsa AK Parti kanadının da bu senaryoları değerlendirdiği öne sürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23