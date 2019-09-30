Kulislerde konuşulan son iddia! Davutoğlu ve Babacan seçimlere...

AK Parti’den istifa eden ve partileşme yolunda ilerleyen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın seçimlere ittifak halinde gireceği ve bu ittifakta Saadet Partisi’nin de yer alacağı öne sürüldü.

Yeni Çağ gazetesinin haberine göre Siyasetin gündeminde yer alan başlıklardan biri olan mevcut ittifakların durumu ve yeni ittifaklar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partileşme çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan’ın kuracakları partilerin genel seçimlerde ittifak yapacağı iddia edildi.

Her iki ismin de partileşme çalışmalarını tek çatı altında gerçekleştirmelerine yönelik girişimler, Babacan’ı destekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sıcak bakmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Davutoğlu’na yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre ise, iki yeni partinin genel seçimlerde ittifak yapmasına her iki tarafın da sıcak bakıyor.

İki yeni partinin kuracağı iddia edilen ittifakta Saadet Partisi’nin de yer almasının kesin olacağını belirtti.

Gül ittifak'a ne diyor?

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarını birleştirmesine karşı çıkan Abdullah Gül’ün ise, yeni partilerin kuracağı ittifak konusunda sessizliğini koruduğu belirtildi. Gül’ün, kurulacak ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasının Ahmet Davutoğlu ve SP lideri Temel Karamollaoğlu tarafından kabul edilmesi durumunda bu ittifaka engel olmayacağı düşünülüyor.