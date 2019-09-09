Kula’nın sevilen doktoru yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren Dr. Mustafa Kalender görev başında geçirdiği kalp krizi sonrası 23 Ağustos’ta kaldırıldığı hastanede verdiği 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kula’da uzun yıllardır Sağlık Ocaklarında doktor olarak görev yapan, Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen 68 yaşındaki Dr. Mustafa Kalender, 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 13.30 sıralarında görev yaptığı 3 numaralı sağlık ocağı önünde kalp krizi geçirmişti. Sağlık ocağı önünde kalp krizi geçiren Dr. Kalender’e ilk müdahaleyi, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı Dr. Tolga Işıkyer yapmış ardından olay yerine gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Dr. Kalender, buradan da Uşak Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. 23 Ağustos 2019 tarihinden bu yana Uşak Medical Park Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Dr. Kalender, sabaha karşı fenalaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybeden Dr. Kalender’in vefatı, ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

Dr. Kalender’in cenazesi, yarın saat 10.30’da Kula Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek tören ve öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mezarlığı’na defnedilecek.