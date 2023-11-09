Kulaklarınızı açıp iyi dinleyin Kemalistler! Böyle olursa Gülen ve Karayılan da milletvekili olur

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı Davası'nda mahkum olduktan sonra 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde HDP yardımıyla milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi. Söz konusu karar vicdanları yaralarken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da Can Atalay’ın mahkumiyet kararını onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek, AYM'nin ihlal kararına uymayı reddetti.

Söz konusu gelişmeler Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Can Atalay'a destek çıkan İYİ Parti'ye de hatırlatıyorum, HDP'nin desteğiyle TİP'ten milletvekili seçildi.

Atatürkçüler, kemalistler, CHP'liler, hepsine sesleniyorum iyi dinleyin. Milletvekilliği dokunulmazlığı ayrıcalıktır. Ne için konulmuştur; yasama çalışması yaparken, yürütme organının polisi gelip keyfi olarak, yargı gelip keyfi olarak adamı yasama çalışmasından engellememesi için. Bu da istisnai bir ayrıcalıktır.

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Ama şimdi ne yapılıyor? Adamı cezaevinden çıkarmak için milletvekilliği dokunulmazlığına yapışıyorlar. Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki, eğer siz Can Atalay milletvekili oldu diye evvelden başlayan soruşturmadan onu mutaf tutup milletvekilliği dokunulmazlığı var, derseniz, Fetullah Gülen milletvekili seçilirse Meclis'inize gelir ve dokunamazsınız.

Bırak Gülen'i, şu an halen askerimize kurşun sıkan Murat Karayılan 2023 seçimlerinde aday olsaydı Can Atalay gibi, milletvekili seçildiğinde ki HDP'nin 45 milletvekili olduğuna göre seçilirdi, ne yapacaksınız?