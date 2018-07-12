Kulak yanması nedir?

Bazı durumlarda anlaşılmayan ve görülmeyen sebeplerden dolayı kulaklarda yanma ve kaşınma hissi meydana gelebilir. Bu yanmanın sebepleri şunlar olabilir;

KULAK YARALANMASI:

Bir kaza sonucu kulağa alınan bir darbe duyu sinirlerinin zarar görmesinden dolayı ağrı ve yanmaya sebep olabilir.

ORTA KULAK İLTİHABI:

Kulak hastalıkları arasında en sık görüleni ortak kulak iltihabıdır. Kulakta yanma, şişme, tıkanma ve ağrı gibi hisler meydana getirir. Bu bulgular olduğu zaman doktora gitmek gerekir.

DIŞ KULAK İLTİHABI:

Özellikle kulağa su kaçması sonucu görülen dış kulak iltihabı da yanma ve karıncalanma gibi sonuçlar doğurur.

SİNÜS ENFEKSİYONLARI:

Daha çok sinüzit olarak bilinen sinüs enfeksiyonları, sinüslerin içindeki sıvının boşaltılamaması sonucu oluşur.

Kulak yanması ve bir çok belirtisi daha vardır.

Diyabet ve Periferik Nöpopati: Bu hastalıklarda da kulak ve bazı bölgelerde kaşınma meydana gelir.

Felç: Kulak yanması felç kaynaklı da olabilir. Baş ağrısı, zor konuşma, görme sorunlar ile birlikte kulakta yanma hissi varsa doktora başvurmak gerekir.

Bu hastalıklarla birlikte kulak yanmasının başka nedenleri de olabilir.

ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ:

Çıban ve zona hastalığı

Alerjiler

Aşırı soğuk

Kraniyal sinirlerde travma

Güneş yanması

Kimyasal yanma

Kulak mukusu

Mastoidit (tümük iltihabı)

Multipl skleroz

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