Kulak iltihabına ne iyi gelir?

Tıp dilinde "otitis media" olarak adlandırılan orta kulak iltihabı, toplum genelinde sıkça görülen bir sağlık sorunudur. Her yaş grubunu etkileyen ancak çoğunlukla çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Kulak iltihabı genellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burun ve boğazda meydana gelen iltihap, östaki borusu yoluyla orta kulağa kadar ilerleyebilir. Kulak enfeksiyonunun çocuklarda ve bebeklerde daha sık görülmesinin nedeni ise çocuklarda östaki borusunun kısa olmasıdır. Bu nedenle daha kolay tıkanabilir ve enfeksiyon bir anda orta kulağa kadar ulaşabilir.

Kulak enfeksiyonu tedavisinde öncelikle ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip ilaçlar kullanılır. Daha sonra ise iltihaba neden olan unsurlar ortadan kaldırılır. Ağrı kesicilerin yanı sıra antibiyotik, kulak damlaları veya ağız yoluyla alınan antibiyotikler kullanılır. Kulak iltihabı tedavisini bitkilerle destekleyebilirsiniz. Ancak öncesinde mutlaka doktorunuza danışmalı ve gereken onayı aldıktan sonra bitkisel ürünler kullanmalısınız. Orta kulak iltihabı tedavi edilmediği takdirde sıvı birikimi ve iltihaplanma sonucunda kişide duyma kaybına ve istenmeyen birçok soruna yol açabilmektedir.

Orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?

Orta kulak iltihabı tedavisinde yaşa ve belirtilerin şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Belirtilerin tedavisine yönelik hastaların yaşadığı kulak ağrısı için ılık, nemli bir bezin ağrıyan bölgeye konulması ve ağrı kesici ilaçların kullanılması hekiminiz tarafından önerilebilir. Enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi hekiminiz tarafından hastalığın seyrine göre değerlendirilecektir.

Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Orta kulak iltihabı, bakterilerin veya virüslerin neden olduğu bir rahatsızlık türüdür. Enfeksiyon genellikle soğuk algınlığı, grip, alerji gibi burun kanallarının, boğazın ve östaki borularının şişmesiyle seyreden hastalıklar sonucunda ortaya çıkar.

Kulak ağrısı (özellikle yatar pozisyonda), uyumada zorluk çekme, normalden daha fazla ağlama, huzursuz olma, duymada zorluk, denge kaybı, yüksek ateş, kulak akıntısı, baş ağrısı ve iştahsızlık çocuklarda görülen ortak kulak iltihabının başlıca belirtilerindendir. Yetişkinlerde ise bu sorun kulak ağrısı, duyma kaybı ve kulakta akıntı şeklinde kendini belli etmektedir.

Risk faktörleri nelerdir?

Orta kulak iltihabına neden olabilecek başlıca risk faktörleri şunlardır:

Yaş: 6 ay ile 2 yaş arası çocukların östaki tüplerinin şekil ve boyutu tam olarak gelişmediğinden dolayı bu yaş aralığındaki çocuklar orta kulak iltihabına daha duyarlıdır.

Kreş-bakımevi: Sınıf düzeninde veya bir grup çocuğun bir arada bulunduğu kreş gibi ortamlarda çocuklar daha sık grip ve orta kulak iltihabı geçirmektedir.

Bebeklerin beslenme şekli: Biberon ile beslenen bebekler anne sütüyle beslenen bebeklere göre daha sık orta kulak iltihabına yakalanmaktadır.

Mevsimsel faktörler: Orta kulak iltihabı genellikle sonbahar ve kış gibi soğuk algınlığının ve gribin sık görüldüğü mevsimlerde ortaya çıkar. Aynı zamanda mevsimsel alerjileri olan kişilerin özellikle yüksek polen yoğunluğu olan dönemlerde orta kulak iltihabına yakalanma riski daha fazladır.

Hava kirliliği: Tütün ürünlerinin dumanının bulunduğu veya yüksek hava kirliliği olan ortamlarda bulunmak orta kulak iltihabı riskini arttırmaktadır.

Kulak iltihabına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Sarımsak suyu: Kulak iltihabı denilince akla ilk gelen bitkisel tedavi yöntemlerinden biri sarımsak suyudur. Oldukça güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, iltihabın kurumasına yardımcı olur ve iltihaba bağlı ağrının azalmasını sağlar. Antibiyotik özelliğinin yanı sıra antibakteriyel özelliğe de sahip olan sarımsak, kulak enfeksiyonuna karşı birebirdir. Sarımsak suyu ile kulağınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Kulak enfeksiyonu ile karşılaşmanız durumunda 1-2 diş sarımsağı ezip suyunu kulağınıza damlatabilirsiniz. Sarımsak suyunun yanı sıra sarımsak yağından da faydalanabilirsiniz. Sarımsak yağını çok az ısıttıktan sonra küçük bir damlalık yardımıyla kulağınıza damlatabilirsiniz. Kulağınıza sarımsak yağını damlattıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekleyin ve daha sonra başınızı diğer yana çevirerek yağın akmasını sağlayınız. Eğer her iki kulağınızda da iltihap söz konusu ise diğer kulağınıza da aynı işlemi uygulayınız.

Soğan suyu: Kulak enfeksiyonuna iyi gelen bitkisel tedavi yöntemlerinden bir diğeri ise soğan suyudur. Tıpkı sarımsakta olduğu gibi soğan da çok güçlü bir antibiyotiktir. Bu özelliği sayesinde kulak iltihabına karşı oldukça etkilidir. Kulak iltihabına karşı çiğ soğan suyundan kulağınıza birkaç damla damlatın ve kulak çubuğu ile kulağınızı temizleyin. İltihap azalana kadar yaklaşık 1-2 gün boyunca aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bir başka yönteme göre küçük boy bir soğanı doğrayın ve yaklaşık 10 dakika boyunca fırında ısıtın. Fırınlama işleminden sonra soğanların soğumasını bekleyin ve suyunu çıkarın. Yan yatar pozisyondayken elde ettiğiniz sudan kulağınıza 2-3 damla damlatın. 15 dakika bu pozisyonda beklettikten sonra kafanızı ters yöne çevirerek suyun akmasını sağlayın. Bu sayede kulağınızdaki iltihabın kurumasını sağlayabilirsiniz.

Elma sirkesi: Şifa kaynağı olarak nitelendirilen elma sirkesi, birçok sağlık sorunu karşısında etkili çözümler sunmaktadır. Kulak enfeksiyonu nedenlerinden biri de mantarlardır. Mantardan kaynaklanan kulak enfeksiyonlarına karşı elma sirkesinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kulak enfeksiyonunun östaki borusuyla bir ilgisi varsa elma sirkesi ile gargara da yapabilirsiniz. Bir miktar elma sirkesini aynı miktarda su veya alkolle karıştırdıktan sonra bir parça pamuğu bu karışıma batırın. Pamuğu kulağınıza tıkaç şeklinde tıkayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra pamuğu çıkarın ve kulağınızın üzerine yatarak sıvının kulağınızdan akmasını sağlayın. Daha sonra fön makinesi yardımıyla kulağınızı iyice kurutun.

Fesleğen: Kulak iltihabı tedavisine katkı sağlayan bitkilerden bir diğeri fesleğendir. Salatalardan yemeklere kadar pek çok alanda kullanılan fesleğen, vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir. Diğer doğal tedavi yöntemlerinden farklı olarak fesleğen suyunu kulağınızın dış kısmına uygulamanız önerilmektedir. 4-5 adet Hint fesleğeni yaprağını ezerek suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz suyu kulağınızın dış kısmına sürün. Ayrıca birkaç damla Hint fesleğinini aynı orandaki Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak kulak enfeksiyonu tedavisinde kullanabilirsiniz. Elde ettiğiniz yağ karışımını bir parça pamuk yardımıyla kulağınızın dış kısmına ve çevresine sürebilirsiniz. Ancak gerek fesleğen yaprağı suyunu gerekse yağını kulağınızın içine kaçırmamaya dikkat ediniz. Bu tedaviyi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Zeytinyağı: Birçok sağlık sorunu karşısında etkili çözümler sunan zeytinyağı, şifa kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Zeytinyağının fayda sağladığı alanlardan bir diğeri ise kulak iltihabıdır. Kulak kirinin bakteri veya mantar kaparak östaki borusunu tıkaması sonucunda kulak iltihabı meydana gelir. Kulak iltihabının yaygın nedenlerinden biri olan bu sorunu zeytinyağı ile ortadan kaldırabilirsiniz. Hafif ısıttığınız zeytinyağını kulağınıza birkaç damla şeklinde damlatınız. Bu sayede kulağınızda biriken kir yumuşayacaktır. Kulak çubuğu yardımıyla kulağınızdaki kiri temizleyebilirsiniz. Ancak kiri geriye itmemeye özen gösteriniz. Zeytinyağı dışında çay ağacı yağı, lavanta yağı ve papatya yağından eşit ölçü kullanarak kendinize bir karışım hazırlayabilirsiniz. Yağları karıştırdıktan sonra ılıtarak kulağınıza damlayabilirsiniz.