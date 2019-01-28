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Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır? Kulak iltihabına hangi bölüm bakar

Kulak iltihabı en sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kulağa su kaçması, bakteriyel yada alerjik viral üst solunum yol enfeksiyonları nedenler arasındadır. Kulak iltihabı neden olur?Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır? Kulak iltihabı belirtileri neler? Kulak iltihabı için hangi bölümden randevu alınmalı? gibi sorular kulak iltihabına maruz kalan vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:02
Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır? Kulak iltihabına hangi bölüm bakar

Kulak iltihabı en sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kulağa su kaçması, bakteriyel yada alerjik viral üst solunum yol enfeksiyonları nedenler arasındadır. Kulak iltihabı neden olur?  Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır? gibi sorular kulak iltihabına maruz kalan vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta.

Orta kulak iltihabı veya diğer adıyla akut otitis media; kulak zarının hemen arkasında, hava ile dolu, işitmeyle ilişkili küçük kemik yapıları içerisinde bulunduran orta kulağın, genellikle bir bakteri veya virüs etken ile enfekte olmasıdır. Enfeksiyon süresince ortaya çıkan iltihaplanma ve bununla ilişkili sıvı birikimi dolayısıyla orta kulak iltihabı sıklıkla kulak ağrısıyla seyreder. Orta kulak iltihabı tedavi edilmediğinde, uzun süre devam eden sıvı birikimi ve iltihaplanma sonucunda kişide duyma kaybına ve istenmeyen bir çok etkiye neden olabilmektedir.

Orta kulak iltihabı neden olur?

Orta kulak iltihabı, bakterilerin veya virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Enfeksiyon genellikle; soğuk algınlığı, grip, alerji gibi burun kanallarının, boğazın ve östaki borularının şişmesiyle seyreden hastalıklar sonucunda ortaya çıkar. Örneğin; östaki tüplerinin üst solunum yolu enfeksiyonları veya alerjiler sonrasında şişkinliği, iltihaplanması ve salgılarla tıkanması orta kulakta sıvı birikimine yol açar. Sonrasında biriken bu sıvıda bakteriyel veya viral bir hastalık etkeninin üremesi kulak enfeksiyonundaki belirtilere neden olmaktadır. Kulak iltihabı tedavisi için Kulak Burun Boğaz bölümünden randevu alınır.

Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri:

Kulak ağrısı (özellikle yatar pozisyonda)

Uyumada zorluk

Normalden daha fazla ağlama

Normalden daha huzursuz olma

Duymada zorluk veya çevresel sesli uyaranlara cevap verme zorluğu

Denge kaybı

Ateş

Kulak akıntısı

Baş ağrısı

İştahsızlık

Yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri:

Kulak ağrısı

Kulak akıntısı

Duyma kaybı ile kendini göstermektedir 

Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak İltihabı İçin Evde Yapılabilecekler

İltihap zamanında kurutulmazsa, kulak iltihaplanması kronik bir soruna dönüşebileceğinden 4-5 günden uzun süreli iltihaplanmalarda mutlaka bir doktora gitmelisiniz. Özellikle orta kulak iltihaplanmaları baş dönmesine yol açabilir ve kulağın diğer bölgelerine yayılma eğiliminde olduğundan işitme kaybına neden olabilir. Aşağıdaki yöntemleri iltihap henüz başlangıç aşamasındaysa ağrıyı hafifletmek için kullanabilirsiniz.

Sıcak Kompres: Sıcak kompres iltihaplı kulak ağrısını azaltmak için başvurulan en popüler yöntemlerden biridir. Kompresi hazırlamak için temiz, pamuklu bir havluyu sıcak buhara tutabilirsiniz. Ya da havluyu sıcak sudan geçirip iyice sıktıktan sonra iltihaplı kulağın üzerine yerleştirebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise sıcak su doldurduğunuz cam şişeyi havluya sararak kulağın üzerine koymaktır.

Ilık Zeytinyağı: Kulak ağrısını hafifletmek için, cam bir kasenin içine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup kasenin dışının yarısına kadar gelen su doldurduğunuz tencereye yerleştirip zeytinyağını ılıtın. Ilık zeytinyağından bir kaç damla iltihaplı kulağınıza damlatın. Damlatmadan önce zeytinyağının çok sıcak olmadığından emin olun.

Zeytinyağı dışında çay ağacı yağı, lavanta yağı ve papatya yağından eşit ölçü kullanarak kendinize bir karışım hazırlayabilirsiniz. Yağları karıştırdıktan sonra ılıtarak kulağınıza damlayabilirsiniz.

Sarımsak Suyu: Yine evde hazırlayabileceğiniz bir diğer damla ise sarımsak suyudur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak iltihabın kurumasına yardımcı olabilir. 1-2 sarımsağı ezip suyunu alın ve kulağınıza damlatın. İltihap azaldıkça iltihaba bağlı ağrı da hafifletecektir.

Soğan Suyu: Soğan suyunun kulakta biriken iltihabı akıtmak için yardımcı olduğu söylenmektedir. Bunun için bir soğanın suyunu sıkıp bir kaç damla kulağınıza damlatın. Soğan suyu ılık olursa etkisini daha kısa sürede gösterecektir.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:02
  1. Kulak iltihabı ne iyi gelir?
  2. Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?
  3. Kulak iltihabına hangi bölüm bakar
  4. orta kulak iltihabı tedavisi
  5. orta kulak iltihabı nasıl iyileşir
  6. kulak iltihabı nasıl geçer bitkisel
  7. orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri
  8. yetişkinlerde orta kulak iltihabı nasıl geçer
  9. iç kulak iltihabı
  10. kulak kıkırdağı iltihabına ne iyi gelir
  11. orta kulak iltihabına sakız çiğnemek iyi gelirmi

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