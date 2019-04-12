Kulak çınlaması neden olur?

Kulak çınlamasının sebepleri nelerdir? Belirtileri nelerdir ? Nasıl tedavi edilir? Yaşam kalitemizi etkiler mi?Tüm bu soruların cevaplarını Nöroloji uzmanı Göksel Somay yanıtladı. İşte kulak çınlamasının nedenleri...

Tinnitus, kulaklarda çınlama veya gürültü algısıdır. Genellikle sessiz ortamlarda daha çok hissedildiğinden geceleri uyumaya yakın zamanlarda kişiyi daha çok rahatsız eden bir şikâyettir.

Kulak çınlamasının belirtileri kendini nasıl gösterir?

Her yaşta kendini gösterebilen kulak çınlamasının görülme sıklığının %15-20 olduğu ifade edilmektedir. Bireyin yaşam kalitesini ciddi oranda azaltan kulaklardaki çınlama; uğultu, gürültü, tıslama, ıslıklama vb gibi farklı şekillerdeki şikayetlerle de tanımlanabilir.

Yaşam kalitemizi düşürür mü?

Bazen işitilen ses o kadar şiddetli olabilir ki kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyerek harici seslere konsantrasyonunu ve işitme duyusunu da etkileyebilir. Kişilerde stres, yorgunluk, dikkat ve hafıza problemleri, uyku bozuklukları ve nihayetinde anksiyete ve depresyon belirtileri de görülebilir.

Çınlamayı genellikle kişi sadece kendi duyar. Eğer çınlamayı hekim de duyabiliyorsa çok nadir olarak görülen sebepler olarak damar hastalıkları, orta kulak kemiklerinin hastalıkları veya kas kasılmalarına bağlı olabileceği düşünülmelidir.

Gürültülü yerde yaşayanlar, ileri yaş, erkek ve kalp- damar hastalıkları olanlarda tinnitus görülme sıklığı daha fazladır.

Çınlamanın sebepleri nelerdir?

Çoğunlukla kesin bir sebep bulunamamakla birlikte Tinnitus yapan aşağıdaki nedenler araştırılmalıdır;

Yaşa bağlı: 60 yaş üzerinde sık görülür.

Yüksek sese maruz kalma: Gürültü ile iç kulakta spiral şeklinde olan koklea adı verilen anatomik kısımdaki sese duyarlı hücrelerde hasar meydana gelir. Marangoz, pilot ,müzisyenler gibi meslek guruplarında sıklıkla karşılaşılır. Dış kulak ve orta kulak yolunu etkileyen üst solunum yolu enfeksiyonu, kulak yolu tıkacı gibi etkenler kısa süreli ve geçici tinnitusa sebep olabilir.

Kulak kemiği hastalıkları (otoskleroz): Orta kulaktaki kulak kemikçiklerinin kireçlenmesidir. Aralıklı veya devamlı çınlama yapabilir.

Temporomandibuler eklem hastalıkları: Çene hareketini sağlayan bu eklemi destekleyen kasların, bağların veya kıkırdakların hasarlanmasıdır.

Meniere hastalığı: İç kulak sıvısının (endolenfatik hidrops) basıncında yükselme olmasıdır. Tinnitusa başdönmesi ve işitme kaybı atakları eşlik eder.

Kafa travması/boyun travması: İç kulak işitme sinirini ve /veya beyin ile bağlantılı yolları etkileyerek tinnitus sebebi olabilir.

Akustik Nöroma /Vestibuler schwannoma: İyi huylu bir tümör olmakla birlikte işitme sinirini etkileyerek genellikle tek taraflı tinnitusa sebep olur. Erken tanı önemlidir ki kitle büyüyerek başağrsı, başdönmesi ve denge kaybına sebep olabilir.

Östaki borusunuın fonksiyon bozukluğu: Östaki borusu, burun ve boğaz ile orta kulağı birbirine bağlayan bir boru şeklindeki yapıdır. Enfeksiyon, kilo kaybı, gebelik, radyoterapi (ışın tedavisi) gibi durumlarda etkilenerek tinnitus sebebi olabilir.

Ateroskleroz: Özellikle ileri yaş, hiperlipidemi nedeniyle orta-iç kulak damar yapısında bozulma olur. Genellikle iki taraflı tinnitus sebebidir.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon seviyeleri ve ayrıca stres, alkol, kafein, nikotin gibi etkenler de tansiyon değişikliği ile tinnitusa sebep olabilir.

İlaçlar: Bazı antibiyotikler, naproksen ve ıbubrofen gibi ağrı kesiciler, antineoplastikler, diüretikler, kinin türevi ilaçlar, bazı antidepresanlar gibi ilaçlar kullanıldıkları dönemlerde tinnitus sebebi olabilir.

Tedavi süreci nasıl izlenir?

Tanı

Altta yatan tıbbi durumu belirlemek için detaylı muayene yapılmalıdır.

• Anamnez ve Nörolojik Muayene

• Odyolojik değerlendirme ile kulak hastalıkları ve işitme testi değerlendirmesi

• Sebebe yönelik kan testleri

• Görüntüleme: Beyin BT/ MR veya Doppler gibi görüntüleme tetkikleri ile değerlendirme yapılmalıdır.

Tedavi

Öncellikle altta yatan başka bir sebep varsa o hastalığın tedavi edilmesi gereklidir.

• İlaçlar ile tamamen geçmese de semptomları baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

• Kulak yolunda tıkaç vs varsa dış kulak yolu temizliği yapılmalıdır.

• Kafein, kola, kahve, çay, enerji içecekleri, sigara, alkol, asprin kullanımı gibi olası tetikleyicilerden uzaklaşılmalıdır.

• Trisiklik Antidepresan (Amitriptilin ) ve Anksiyolitikler en sık kullanılan ilaçlardandır.

• Ayrıca destekleyici tedavi olarak Gingko-Biloba, B vitamini, Çinko, Magnezyum kullanılabilir.

• Varsa beraberinde Ateroskleroz tedavisi yapılmalıdır.

• Akupunktur ve Bilişsel tedavi dirençli vakalarda önerilebilir.

• Ortamda dinlendirici, volümü düşük müzik sesinin varlığı veya beyaz gürültü makineleri denen yağmur sesi, deniz dalgası sesi gibi sesleri çıkaran cihazlar ile rahatsız edici olmayan sesler tinnitusun algılanmasını azaltabilir.

• Gerekirse işitme kaybı ile giden hastalıklarda işitme cihazı önerilebilir.

• Maskeleme cihazı: İşitme cihazı gibi kulağa takılarak sürekli düşük seviyede beyaz gürültü çıkaran cihazlar kullanılabilir.