Kulak bakımınıza dikkat!

Vücudumun en hassas ve en bakıma muhtaç uzuvlarından olan kulağımıza dikkat etmeliyiz. Kulak ağrıları iltihaplanmayla birlikte hayatımızı zorlaştırabilir. Sizler için kulak iltihabının nedenleri ve tedavisini irdeledik…

Dış kulak yolu enfeksiyonu genellikle banyo, havuz ve deniz sonrası ortaya çıkar. Şiddetli ağrılara neden olan bu rahatsızlık kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kulakta kaşınma ve kızarıklığa neden olan dış kulak iltihabında hemen bir uzmana başvurmakta fayda var.

Yaz aylarında deniz ve havuz nedeniyle kulak içinde biriken suyun bakteri üretmesi sonucu dış kulak iltihabı ortaya çıkar. Ancak dış kulak iltihabı yalnız bu dönemlerde değil, kış aylarındaki soğuk havalar nedeniyle de sıklıkla yaşanan ciddi bir sağlık sorunudur. Kulak içinde biriken su yada hava yolu ile giren bakteriler zamanla mantar oluşturma eğiliminde olur. Erken dönmede tedavi edilerek burun ya da baş bölgesinin sağlığı korunmuş olunur. Dış kulak iltihabı genellikle önceden dış kulak iltihabı yaşamış kişilerde soğuk havalara karşı hassas olanlarda özellikle de banyo sonrası dikkatli kulak temizliği yapmayanlar için geçerlidir. Orta kulak iltihabından farklı olarak seyreden bu rahatsızlık, dış kulağın çevresinde deri de kulağın delik çevresinde yaşanır. Tedavi edilmediğinde iç kulağı da etkiler.

Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Kulak içinde şiddetli kaşınma ve döküntü,

Ağrının olduğu bölgede şişlik,

Kulağa temas esnasında yaşanan şiddetli ağrı ve bu ağrı akabinde gelişen baş ağrısı,

Sarı veya yeşilimsi bir akıntının gelmesi tıkanıklık yaşanması ve bu hisse bağlı kulak içi basıncın gelişmesi gibi nedenler dış kulak iltihabının nedenleridir.

İşitme kaybı gibi bir boyutu olduğundan bu belirtiler görüldüğünde bir uzmana başvurmakta fayda var. Uzman el değmeden bu hastalığı ilaç yolu ile öncelikle temizlemeye çalışır. Aynı zamanda uzmanlar tedavi boyunca;

Kulakların kuru tutulmasının gerektiğini, Duş alırken, havuz ve denize girerken kulak pamuğu kullanılması gerektiğini kışın ise kulak koruyucu ile korunmalı, Doktor önermeden ilaç ya da damla damlatılmamalı, Kulağı kaşıma ya da ovma mantarın tüm kulağa yayılmasını sağladığından bu gibi durumlara karşı tedbir alınmasını belirtiyor.