Kulağı delik Oda TV yazdı! Küçük ortaklar masayı dağıttı

14 Mayıs 2023 Milletvekilliği Seçimi'ne CHP listelerinden girip olmayan oylarıyla 35 milletvekili çıkaran DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis'te grup kurma noktasında görüşmeler yapmıştı.

Üç siyasi partinin grup kurmak için arayışı devam ederken Saadet Partisi cephesinden yeni bir hamlenin geldiği öğrenildi.

Üçlü partinin Saadet çatısı altında toplanmasını isteyen Saadetliler DEVA ve Gelecek partililere rest çekti.

Oda TV, Saadetli yetkililerin, "Saadet Partisi'nin grup halinde varlığının ne kadar önemli olduğunu siyasi partiler biliyor. Bu grubun teşekkülü için yaklaşımımız bu olmalı" görüşünde birleştiğini yazdı.

Haberde, Saadet Partisi'nin aldığı net tavrın ardından DEVA Partililerin yetkili kurullarında görüşmelerin devam ettiği, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ise tutumunun henüz bilinmediği aktarıldı.

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