Kulağı delik isim, seçimlere kısa süre kala duyurdu! Erdoğan...
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanmaya en yakın aday olduğunu belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanmaya en yakın aday olduğunu belirtti.
Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinden gözlemlerini de aktardığı yazısında, "Muhalefetin hepsi bir. Onlar yetmiyor, devreye Kandil’in, FETÖ’nün desteği giriyor. Erdoğan hepsine karşı tek başına mücadele ediyor. Topuna birden meydan okuyor. İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday. AK Parti birinci parti. Ama Erdoğan işi şansa bırakmıyor. Herkesten fazla koşuyor, herkesten fazla çalışıyor. Hedefi ilk turda seçimi kazanmak" ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO