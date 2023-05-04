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Medya Kulağı delik isim, seçimlere kısa süre kala duyurdu! Erdoğan...
Medya

Kulağı delik isim, seçimlere kısa süre kala duyurdu! Erdoğan...

Yeniakit Publisher
2023-05-04 11:44:00 - 2023-05-04 11:45:37
Kulağı delik isim, seçimlere kısa süre kala duyurdu! Erdoğan...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanmaya en yakın aday olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanmaya en yakın aday olduğunu belirtti. 

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinden gözlemlerini de aktardığı yazısında, "Muhalefetin hepsi bir. Onlar yetmiyor, devreye Kandil’in, FETÖ’nün desteği giriyor. Erdoğan hepsine karşı tek başına mücadele ediyor. Topuna birden meydan okuyor. İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday. AK Parti birinci parti. Ama Erdoğan işi şansa bırakmıyor. Herkesten fazla koşuyor, herkesten fazla çalışıyor. Hedefi ilk turda seçimi kazanmak" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

zigon

O arkadaşa söyleyin kulağında ki deliği kontrol ettirsin,açan başka yerlerinide delik açmış o kulağı delik arkadaşa.
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