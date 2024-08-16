Kulağı delik Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye şok uyarı: Bunlar şaibeli isimler! Gittikleri yerleri kirletirler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kuruluşunun 23. yılını kutlayan AK Parti’nin törende bünyesine “açık kapı siyaseti” anlayışıyla diğer partilerden belediye başkanı ve milletvekili isimleri transfer etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Tayyip Erdoğan’ın kuruluş yıldönümü törenindeki “Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” sözlerini hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:

“Erdoğan bu kapıyı açtıktan sonra, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler.”



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