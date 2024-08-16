  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kulağı delik Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye şok uyarı: Bunlar şaibeli isimler! Gittikleri yerleri kirletirler
Medya

Kulağı delik Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye şok uyarı: Bunlar şaibeli isimler! Gittikleri yerleri kirletirler

Yeniakit Publisher
2024-08-16 11:40:00 -
Kulağı delik Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye şok uyarı: Bunlar şaibeli isimler! Gittikleri yerleri kirletirler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kuruluşunun 23. yılını kutlayan AK Parti’nin törende bünyesine “açık kapı siyaseti” anlayışıyla diğer partilerden belediye başkanı ve milletvekili isimleri transfer etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kuruluşunun 23. yılını kutlayan AK Parti’nin törende bünyesine “açık kapı siyaseti” anlayışıyla diğer partilerden belediye başkanı ve milletvekili isimleri transfer etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Tayyip Erdoğan’ın kuruluş yıldönümü törenindeki “Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” sözlerini hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:

“Erdoğan bu kapıyı açtıktan sonra, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler.”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zaza

Ya içerdeki şaibeli isimler, seçimde bu şaibeli isimlerden kaynaklanan oy kaybı, hani özeleştiri yapılacaktı gereken yapılacaktı?

Nur

Araştırmadan almazlar inşaAllah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23