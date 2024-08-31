  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kulağı delik Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu! Bu karar, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu
Medya

Kulağı delik Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu! Bu karar, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:05:00 - 2024-08-31 11:17:38
Kulağı delik Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu! Bu karar, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP’nin açtığı dava üzerine siyasi yasak istenmesinin CHP’yi karıştırdığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP’nin açtığı dava üzerine siyasi yasak istenmesinin CHP’yi karıştırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle süren davayı hatırlatarak parti içindeki bazı grupların dillendirdiği iddia edilen “CHP Başkanı olursa siyasi yasak kararı verilemez” tutumuna dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’na yasak getirilmesi talebi, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu. Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak talebi CHP’de taşları yerinden oynattı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın sessizliği ondan. Bu tezi savunanlar seçimli kurultay için harekete geçecekler mi? İzlemekte fayda var.”

AİHM’den FETÖ’ye ağır tokat! O alçaklar, bakalım şimdi ne halt edecek
AİHM’den FETÖ’ye ağır tokat! O alçaklar, bakalım şimdi ne halt edecek

Medya

AİHM’den FETÖ’ye ağır tokat! O alçaklar, bakalım şimdi ne halt edecek


"Çakar"lı kehanetler tartışma çıkardı! Trollerden ünlü iş insanlarına, medyadan eski siyasilere kadar kimi "hücreler" o isim için harekete geçmiş
"Çakar"lı kehanetler tartışma çıkardı! Trollerden ünlü iş insanlarına, medyadan eski siyasilere kadar kimi “hücreler” o isim için harekete geçmiş

Medya

"Çakar"lı kehanetler tartışma çıkardı! Trollerden ünlü iş insanlarına, medyadan eski siyasilere kadar kimi “hücreler” o isim için harekete geçmiş


Bunlar nasıl yalanlar böyle? Hiç utanmıyorlar, zerre sıkılmıyorlar
Bunlar nasıl yalanlar böyle? Hiç utanmıyorlar, zerre sıkılmıyorlar

Medya

Bunlar nasıl yalanlar böyle? Hiç utanmıyorlar, zerre sıkılmıyorlar


{relation id:1881523 slug:'batinin-burnundan-girip-beynini-fitil-fitil-yere-dokecekler-insallah'}
{relation id:1881521 slug:'batinin-maskesi-dustu-hasmet-babaoglu-gercegi-acikliyor'}
{relation id:1881509 slug:'bunlar-nasil-yalanlar-boyle-hic-utanmiyorlar-zerre-sikilmiyorlar'}
{relation id:1881507 slug:'cakarli-kehanetler-tartisma-cikardi-trollerden-unlu-is-insanlarina-medyadan-eski-siyasilere-kadar-kimi-hucreler-o-isim-icin-harekete-gecmis'}
{relation id:1881512 slug:'cem-kucuk-acti-agzini-yumdu-gozunu-ikiyuzluluklerini-boyle-ifsa-etti'}
{relation id:1881530 slug:'chpde-ardi-ardina-akil-almaz-gelismeler-loading-kilicdaroglu-loading'}
 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23