Kulağı delik Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu! Bu karar, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP’nin açtığı dava üzerine siyasi yasak istenmesinin CHP’yi karıştırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle süren davayı hatırlatarak parti içindeki bazı grupların dillendirdiği iddia edilen “CHP Başkanı olursa siyasi yasak kararı verilemez” tutumuna dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’na yasak getirilmesi talebi, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu. Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak talebi CHP’de taşları yerinden oynattı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın sessizliği ondan. Bu tezi savunanlar seçimli kurultay için harekete geçecekler mi? İzlemekte fayda var.”

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