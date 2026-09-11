Kula’da can pazarı! Kamyonet tıra arkadan çarptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi’nden D300 karayoluna çıkarak İzmir istikametine dönmek isteyen P.G. idaresindeki 45 AKZ 154 plakalı tıra, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Sadık Karaduman (21) yönetimindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Oslu (21), kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile yolcular Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21), Kula Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından tedavilerinin devamı için Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer ağır yaralı Ahmet Altürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü P.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.