Kulaçlar Ordu’da atılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ordu’da yapılacak.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu’da düzenlenen sportif faaliyetlerin gün geçtikçe arttığını belirtti. Son üç yılda olduğu gibi bu yıl da Ordu’da büyük organizasyonların yapılacağını ifade eden Genç, “Özellikle salonlarımızın bakımlı olması, Ordu-Giresun Havalimanının açılması, personelimizin çalışkanlığı, başta valiliğimizin, belediyelerimizin, kurumlarımızın spor organizasyonlarına destek vermesi ile ilimizde spor ivme kazandı” dedi.

Şampiyonaya 500 kişinin katılım göstermesi bekleniyor

Genç, Ordu’da düzenlenecek olan şampiyonaya toplamda 500 kişinin katılım sağlayacağını beklediklerini ifade ederek, “İlimizde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya Türkiyemizin her köşesinden 300 sporcu, hakem, idareci ve antrenör olmak üzere toplam 500 kişi katılacak. Bu şampiyona ilimizde su altı sporlarının gelişmesi için çok önemli. Bu şampiyona İle birlikte ilimize getirdiği ekonomik katkı yanında su altı sporlarımızdaki sporcu sayısının artmasına şüphesiz vesile olacaktır” ifadelerine yer verdi.