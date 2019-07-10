0553 313 94 23

Kulaçlar Ordu’da atılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ordu’da yapılacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Kulaçlar Ordu’da atılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ordu’da yapılacak.


Şampiyona hakkında bilgiler veren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu’da düzenlenen sportif faaliyetlerin gün geçtikçe arttığını belirtti. Son üç yılda olduğu gibi bu yıl da Ordu’da büyük organizasyonların yapılacağını ifade eden Genç, “Özellikle salonlarımızın bakımlı olması, Ordu-Giresun Havalimanının açılması, personelimizin çalışkanlığı, başta valiliğimizin, belediyelerimizin, kurumlarımızın spor organizasyonlarına destek vermesi ile ilimizde spor ivme kazandı” dedi.



Şampiyonaya 500 kişinin katılım göstermesi bekleniyor


Genç, Ordu’da düzenlenecek olan şampiyonaya toplamda 500 kişinin katılım sağlayacağını beklediklerini ifade ederek, “İlimizde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya Türkiyemizin her köşesinden 300 sporcu, hakem, idareci ve antrenör olmak üzere toplam 500 kişi katılacak. Bu şampiyona ilimizde su altı sporlarının gelişmesi için çok önemli. Bu şampiyona İle birlikte ilimize getirdiği ekonomik katkı yanında su altı sporlarımızdaki sporcu sayısının artmasına şüphesiz vesile olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül Kayseri’ye Geliyor
    1. Abdullah Gül Kayseri’ye Geliyor
    2. Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    3. Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik..
    4. Hafter'in üssünde Fransız füzeleri..
    5. Selde mahsur kalan öğrenciler nehre..
    6. Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    8. Interfresh Eurasia Fuarının tanıtımı..
    9. Ulu Çınarlar Yaşam Merkezinin temeli..
    10. Şanlıurfalı öğrenciler su parkında..
    11. Yunanistan'da yeni kabine ilk kez..
    12. Erdoğan: "Türkiye'nin Cumhuriyet..
    13. "Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet..
    14. Deniz Türüç idmana çıktı
    15. Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki..
    17. Oleksandr Kucher, Kayserispor’da..
    18. Büyükşehir’de ‘Sağlık Turizmi..
    19. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon)..
    21. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten..
    22. Abdullah Ağar’dan Fırat’ın doğusu..
    23. Haziran Ayında Kayseri Havalimanı’nda..
    24. Epilepsi hastası Aycan harabe evde..
    25. Malatya'da yangın
    26. Bebekler oturmaya ne zaman başlar?
    27. Aydın Kalkan “Memur Sen olarak tek..
    28. Römork hırsızlıları tutuklandı
    29. Mustafa Yalçın: “Talas’ta öğrencilerin..
    30. Büyükşehir Belediyesi biri yavru, iki..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"