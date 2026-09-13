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Spor Kula Er Meydanı’nda altın kemer heyecanı! Dev pehlivan Feyzullah Aktürk rakiplerine nefes aldırmadı!
Spor

Kula Er Meydanı’nda altın kemer heyecanı! Dev pehlivan Feyzullah Aktürk rakiplerine nefes aldırmadı!

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Kula Er Meydanı’nda altın kemer heyecanı! Dev pehlivan Feyzullah Aktürk rakiplerine nefes aldırmadı!

Manisa’nın tarihi ve kadim ilçesi Kula’da, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri tam anlamıyla nefes kesti! Kula Er Meydanı’nı hınca hınç dolduran coşkulu güreşseverlerin huzurunda er meydanına çıkan dev pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için amansız bir mücadeleye tutuştu. İş insanı Ahmet Palabıyık adına er meydanında fırtına gibi esen ünlü başpehlivan Feyzullah Aktürk, rakiplerini tek tek sırtüstü getirerek finalde Kula’nın başpehlivanı oldu ve şampiyonluk kupasını göğüsledi.

Kula’da bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, Palabıyık Yedek Parça sahibi iş insanı Ahmet Palabıyık adına güreşen Feyzullah Aktürk kazandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde, ilçenin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kula Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde çok sayıda pehlivanın mücadele ettiği güreşlerde başpehlivanlık mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Rakiplerini birer birer mağlup eden Feyzullah Aktürk, final mücadelesinin ardından Kula Er Meydanı’nda başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Palabıyık Yedek Parça sahibi iş insanı Ahmet Palabıyık adına güreşen Aktürk, şampiyonluk sevincini Ahmet Palabıyık ve kendisini destekleyen güreşseverlerle paylaştı.

Müsabakaları takip eden güreşseverler, başpehlivanlık mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

 

Kula’nın genç pehlivanlarından çifte şampiyonluk

Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde Kula’yı temsil eden genç pehlivanlar da elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Beytullah Sarı, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde, Melih Özdemir ise Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak kategorilerinde birinci oldu. Kula’nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen güreşler, farklı kategorilerdeki müsabakaların ardından tamamlandı.

Aktürk’ten teşekkür

Güreşlerin ardından açıklamada bulunan Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kula’da kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Aktürk, "Sabah bizleri ağırlayan başta Ahmet Palabıyık Başkanım olmak üzere, Medcezir Kafe sahipleri Ahmet Ağartıoğlu, Serhat Derin ve ekibine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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