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Dünya Kukla BAE’den 13 ülke için beklenmedik karar! Ajanslar geçti, Türkiye de var
Dünya

Kukla BAE’den 13 ülke için beklenmedik karar! Ajanslar geçti, Türkiye de var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:55:00 -

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.

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Yorumlar

aslan akbey

hepsi de müslüman ülke.
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Diriliş ve Uyanış

EY kukla soytarı BAE sen vizeyi israile ver gavura dost müslümana düşman ol. Sonun yakındır.
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