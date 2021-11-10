Küfürbaz Lütfü’yü, nasıl pamuklara sardılar?

Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Tamer Korkmaz Şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener tarafından tabir yerindeyse 'kollanmasına' ve ettiği küfrün nasıl millet ittifakı tarafından görmezden gelindiğine dair çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Sevilay Yılman'nın Lütfü Türkkan'a olan desteği hakkında 'Süper Formüllü Sevilay Deterjanı sayesinde Lütfü Türkkan’ın “Fevkalade kibar; tam bir İstanbul Beyefendisi” olduğunu da öğrendik, ya!' ifadelerini kullandı.



İşte o yazı:

Meral Hanım, sonunda “Ahlaksız adam!” dedi.

-Küfürbaz Lütfü’ye mi?

Hayır: Lütfü’nün küfrettiği şehit ağabeyine!

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Lütfen, aklınızın ayarlarıyla oynamayınız.

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Lütfü’nün ettiği küfre ise Meral Hanım’ın tek lafı yok…

Hatta Lütfü Türkkan’ın “hislerine yenik düşmesine rağmen olgunluk gösterdiğini” söylüyor!

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Eh, zaten…

Süper Formüllü Sevilay Deterjanı sayesinde Lütfü Türkkan’ın “Fevkalade kibar; tam bir İstanbul Beyefendisi” olduğunu da öğrendik, ya!

Sevilay Zırvalar’dan sonra; Meral Hanım da Meclis’te “bir güzel yundu, yıkadı” Küfürbaz Lütfü’yü…

Yani, “Oyna, devam…” dedi.

Bir tek şunu demedikleri kaldı:

“İYİ küfürler Lütfü Bey!”

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Meral Hanım’a göre, bu hadise AK Parti’nin düzenlediği bir provokasyon!

-O malum küfrü savuran İP’in Grup Başkan Vekiliydi, yahu…

Olsun: “Tut şunun ucunu, koruyalım abi!”

ZİLLET KARDEŞLİĞİ

İP’in Zillet’teki ortağı CHP’den de Küfürbaz Lütfü’ye tık yok…

Kılıçdaroğlu da, Akşener gibi düşünüyor:

“AKP’nin bu tür provokasyonları artabilir. Çok daha dikkatli olmalıyız” demiş, partisinin MYK toplantısında…

Nedir: “Lütfü’ye küfretmek serbest!”

DÜNDEN BUGÜNE: TAM DESTEK

Bir de, bu Küfürbaz Lütfü’nün yerine İP’in “Grup Başkan Vekili” seçilen Erhan Usta var.

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Usta, MHP’de iken…

İP’in de yer aldığı Millet İttifakını FETÖ’nün desteklediğini söylemişti.

Usta, şimdi İP’in “Çiçeği Burnunda” Grup Başkan Vekili…

FETÖ, İP’in de yer aldığı Zillet İttifakını tüm hücreleriyle desteklemeye devam ediyor!

KAVUNCU’NUN DAYISINA HAPİS

FETÖ’den yargılanan CIA ile bağlantılı eski istihbaratçı Enver Altaylı “casusluk” ve “terör örgütü üyeliği” suçlarından yirmi üç sene hapis cezasına çarptırıldı.

Altaylı, CIA’in Özbek asıllı meşhur casusu Ruzi Nazar’ın talebesiydi.

Altaylı’nın yeğeni Buğra Kavuncu mu; İP’in İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürüyor.

“SUS, SUS, SUS: KİMSELER DUYMASIN”

Bu sütunda defalarca yazıldığı gibi…

15 Temmuz’dan sadece birkaç gün önce; Enver Altaylı, Meral Akşener ve CIA’in Papaz maskeli ajanı Andrew Craig Brunson “gizli bir görüşme” yaptılar!

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Şayet, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü başarılı olsaydı…

FETÖ’nün “Yurtta Sulh Cuntası” Akşener’i “Başbakan” olarak atayacaktı.

“PRENS” SALTUK BUĞRA

Meral Akşener, “Olgunluk gösterdi” dediği Küfürbaz Lütfü’yü partisinde tutuyor…

Ne var ki, Buğra Kavuncu’yu deşifre eden Ümit Özdağ’ı tam bir yıl önce partisinden ihraç etmişti.

İşbu ihraç kararı, mahkeme tarafından iptal edilse de; sonrasında, Ümit Özdağ İP’ten istifa yoluyla ayrılmıştı.

ALTAYLI’NIN “SAYGIDEĞER BÜYÜKLERİ”

Şimdilerde Zafer Partisi Genel Başkanı olan Özdağ…

İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bağlantısının derinliğini, dayısı Enver Altaylı üzerinden isabetle izah etmişti.

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Özdağ, Cumhuriyet’te yayınlanan 9 Kasım 2020 tarihli röportajda şunları söylüyordu:

“Saltuk Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu, Enver Altaylı’dan ‘fikri liderim’ diye bahsediyor…

Altaylı ise CIA ajanları Ruzi Nazar ve Duane Clarridge’ten ‘Ruhları şad olsun: Saygıdeğer Büyüklerime karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle’ diyerek söz ediyor…

Enver Altaylı’nın Saygıdeğer Büyüğü Duane Clarridge ‘A Spy For All Seasons’ adlı kitabında kendi kahramanı olarak meşhur İngiliz ajanı Lawrence’ı gösteriyor!”