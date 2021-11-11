Küfürbaz Lütfü’ye şehidin diğer ağabeyinden de dâvâ

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Şehit Gümren’in Manisa’da yaşayan diğer ağabeyi Abdullah Gümren da, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleriyle birlikte Lütfü Türkkan hakkında suç duyururusunda bulundu. Burada konuşan Şube Başkanı Ümit Taydaş, şunları söyledi: “Şehitliğin, gaziliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler vatandan bîhaberdir. Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmelidir. Bu toprakları vatan yapanlara küfür değil övgü yakışır, kıymet vermek yakışır. Şehit aileleri ve gazileri derinden yaralayan söylemi için vicdanlarımızda mahkum olan bu kişiye ‘edep yahu’ diyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını kanını vermiş olan kıymetli şehitlerimizi daima el üstünde tutmak gerekirken bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.”