  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Küfürbaz Lütfü’ye şehidin diğer ağabeyinden de dâvâ
Gündem

Küfürbaz Lütfü’ye şehidin diğer ağabeyinden de dâvâ

İP Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit İsa Gümren’in ağabeyine küfretmesine tepkiler dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:26:00 -
Küfürbaz Lütfü’ye şehidin diğer ağabeyinden de dâvâ

HABER MERKEZİ

Şehit Gümren’in Manisa’da yaşayan diğer ağabeyi Abdullah Gümren da, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleriyle birlikte Lütfü Türkkan hakkında suç duyururusunda bulundu. Burada konuşan Şube Başkanı Ümit Taydaş, şunları söyledi: “Şehitliğin, gaziliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler vatandan bîhaberdir. Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmelidir. Bu toprakları vatan yapanlara küfür değil övgü yakışır, kıymet vermek yakışır. Şehit aileleri ve gazileri derinden yaralayan söylemi için vicdanlarımızda mahkum olan bu kişiye ‘edep yahu’ diyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını kanını vermiş olan kıymetli şehitlerimizi daima el üstünde tutmak gerekirken bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öcalan'ın yakın adamıydı...
Gündem

Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada Yusuf Gulo öldü. Bir dönem PKK elebaşısı Abdullah ..
Amerikan dergisinden de SİHA övgüsü
Dünya

Amerikan dergisinden de SİHA övgüsü

Batı basınında Türk SİHA’larının başarısına yönelik övgülerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Amerika merkezli National Interest dergisin..
Milli savunma sanayi için büyük müjde
Teknoloji

Milli savunma sanayi için büyük müjde

Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu gemisi hakkında açıklamalarda bulunan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dikkat çeken ifadeler kul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay