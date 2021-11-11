Küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunan İP'ten yeni açıklama: Ne yapalım asalım mı?

Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki almıştı. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

"Adamın alnında şehit yakını yazmıyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu" dedi.

"cevabınızı milletimizden alacaksınız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım" dedi. Akbaşoğlu, "Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız" dedi.

"Ne yapalım? Asalım mı?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani" ifadelerini kullandı.

AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.

CHP'den 'yol kazası' çıkışı

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi.