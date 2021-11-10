Küfürbaz İP'liye çağrı: Bu adam 'Türkkan' soyadını değiştirmeli!

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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, bir şehit yakının kız kardeşine yönelik "çirkin" sözleri sebebi ile kamuoyunun sert tepkisini çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için, "Soyadını değiştirmeli." çağrısında bulundu.

'Bunun hesabı mutlaka sorulmalı'

"Lütfü Türkkan soyadını kesinlikle değiştirmeli." diyen Uğurlu, şöyle devam etti:

"Bu adam damarlarında Türk kanı değil, ne olduğu bilinmeyen bir sıvı dolaşıyor. Damarlarında Türk kanı dolaşan bir insan, bir şehidin yakınına asla bir şey söylemez. Hele bacısına bu şekilde müptezelce, alçakça, haince, namussuzca bir hakarette bulunmaz. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Ve bu Lütfü Türkkan denilen adam bu şerefli haysiyetli soyadı bir kenara bırakmalı."