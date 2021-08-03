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Gündem 'Küfürbaz' Ezgi Mola'dan 'Erdoğan' rahatsızlığı! İroniye ateş püskürdü
Gündem

'Küfürbaz' Ezgi Mola'dan 'Erdoğan' rahatsızlığı! İroniye ateş püskürdü

Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını ve ismini kullanarak "#SeninleyizReis" etiketinin olduğu ironik montaja ateş püskürdü. Ezgi Mola paylaşımında küfür de etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 20:58:00 - 2021-08-03 21:02:03
'Küfürbaz' Ezgi Mola'dan 'Erdoğan' rahatsızlığı! İroniye ateş püskürdü

 yeniakit.com.tr 

Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak yapılan ve "#SeninleyizReis" etiketi kullanılan bir montajdan rahatsız oldu.

Ezgi Mola'nın "Help Turkey" paylaşımının kullanıldığı ironik montajda, "Etiketlere ilk gün bende destek vermiştim ama büyük bir operasyonun parçası olduğumu anladım" ifadeleri kullanıldı.

İronik montajı yapan vatandaşa hakaretler eden ve küfür eden Ezgi Mola, "Bunu yapan geri zekalı buna harcayacağın zamanı ülkenin yanan toprağını korumaya harcasan vatana millete daha hayırlı evlat olursun geri zekalı. Havadan yardım talebi duyur, insanlara ihtiyaç listeleri yolla bir işe yara bunu yapacağına be! S.SÜrlcek Akıl yok ya bunlarda" paylaşımını yaptı. 

İşte montajlanan o paylaşımın aslı:

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