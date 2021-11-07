Küfürbaz, 'baş terörist' İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kirli sicili ifşa oldu: Hocaefendinin bedduası tutmaya başladı!

yeniakit.com.tr

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili, küfürbaz Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Tepkilerin ardından partideki görevinden istifa eden Türkkan'ın kirli sicili de ortaya çıktı.

Akşener'e HDP tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Bu sırada, şehit ağabeyi olduğu öğrenilen Tahir Gümren, bir şahsın Siirt'te 'Burası Kürdistan'dır' sözlerine sessiz kalan Akşener'e HDP ile kurduğu yakın ilişkiden dolayı tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretti

Bunun üzerine polis ekipleri şehit yakınını bölgeden uzaklaştırırken İYİ Partili Lütfü Türkkan da, Gümren'in boynuna sarılarak sinkaflı küfretti. Görüntü ve ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından Lütfü Türkkan'a tepki yağdı. Şehit ağabeyine alttan tekme de attığı öğrenilen Türkkan, Gümren'i önce provokatif ilan ederek şu sözleri kullandı:

"Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre, bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız."

'Nutuk'lu, 'parmak sallamalı' özür mesajı yayınladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve muhalif partiler sessizliğini korurken Türkiye çapında çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan gece yarısı bir video yayınladı. 'Nutuk'u arkasına alıp parmak sallayan Türkkan bu kez de olayı kabul ederek özür diledi.

Görevinden istifa etti

Tepkilerin dinmemesinin ardından küfürbaz Türkkan, bugün akşam saatlerinde grup başkenvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan görevinden istifa etse de partisinden henüz herhangi bir ceza almadı.

FETÖ sicili ortaya çıktı

Türkkan'a tepkiler hala sürerken sosyal medyada yayınlanan video kirli sicilini ortaya çıkardı. Türkkan'ın, FETÖ'ye yapılan operasyonların ardından terör örgütüne güzellemeler yaptığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında 'Hocaefendinin bedduaları tutmaya başladı' diyen Türkkan bir başka videoda da 'Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca teröristse ben baş teröristim' diyor.

Kendi itirafı ile "baş terörist" Lütfü Türkkan, FETÖ'nün finans ayağına yapılan operasyonda ise vatandaşlara 'Bank Asya'ya para yatırma' çağrısında bulunuyor.