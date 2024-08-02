Küfür tek millet! İslâm âlemi birliğe muhtaç

Siyonist terör devleti İsrail’in Hamas lideri İsmail Heniyye’yi İran’ın başkenti Tahran’da düzenlediği saldırıyla şehit etmesinin yankıları sürüyor. akit’e, saldırıya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.

Dünya siyonist mankurtu olmuş

Ümmetin dağınıklığına işaret eden Çamlı, şunları dile getirdi: “İsrail’in bu saldırı için ABD’den izin alması diye bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zaten başından beri birlikteler. Başta ABD olmak üzere bütün Hıristiyan alemi yaklaşık bir asırdır mankurtlaştırılmıştır. Onların peşinden İslam alemi de mankurtlaştırılmış vaziyette. Kimsenin dert ettiği yok. Çok az bir kesim bunu takip ediyor. Mücadele ediyor ama, büyük bir çoğunluk ‘ben bu sene nasıl tatil yaparım? diye düşünüyor. 30 milyonluk bir Yahudi 8 milyarlık insanlık alemine bir küçük çocuğun bir tonluk boğanın burnuna halka takıp yönlendirebilmesi gibi istediği gibi dünyayı yönlendiriyor. İnsanlığa karşı açılmış bir savaş var. Yüz yıl önce parayı, altını ele geçirdiklerini, nasıl tek dünya devletini kuracaklarını kararlaştırmışlar. Siyonist İsrail’i tanıyan CHP iktidarı olmuştur. Bazen camideki imam bunlara hizmet ediyor. Bazen askerde esas duruş gösterip tekmil verdiğimiz komutan bunlara hizmet ediyor. Meclise gönderdiğimiz, bizi temsil eden adam bunlara hizmet ediyor. Üniversitede profesör bunlara hizmet ediyor. Milli Olimpiyat Komitesi, İsrail’in böyle zulüm yaptığı bir ortamda gidip Yahudi firmaya Olimpiyatlara katılan milli takımımıza İsrail’in renkleriyle, Hitler’in kamplarında Yahudilere giydirdiği pijamaları giydiriyor. Coca Cola İsrail’e yardım ediyor. Ama 85 milyon insanın kaçı buna hassasiyet gösteriyor? Eğer insanlık aklını başına almaz, birlik beraberliğini sağlamazsa hepimiz Yahudi mezbahanesine girmiş koyunlar gibi sonumuzu bekleriz.

Erbakan ve Erdoğan bozdu

“İsrail ilk 50. yılda Filistin’de kuruldu. İkinci 50 yılda da sözde arzı mevud sınırlarına dayanan büyük İsrail’in kurulması aşamasına geçilmiştir. 1997 yılında Erbakan’ın Başbakan olması yüzünden ertelenmiştir. 28 Şubat darbesi bu yüzden gerçekleştirilmiştir. Bunu hisseden millet, Kasımpaşalı Erdoğan’ı iktidara getirdi. Gelir gelmez de İsrail-ABD işbirliği içinde ilk olarak genç bir avukata Danıştay’a baskın yaptırıldı. ‘Ayağını denk al’ mesajı verildi. Sonra kapatma davası, e-muhtıra, Gezi ve en son 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi. Erdoğan’ın iktidarda olması planlarını geciktirmiştir. Yani ‘Büyük İsrail’ hesaplarını Erbakan ve Erdoğan bozmuştur. Şimdi bu planlarını tekrar uygulamaya koymuşlardır. Bütün bu savaşlar, bu zulüm, İslam ülkelerinin birlik olması halinde bir günde sona erer. Yeter ki birlikte hareket etsin, sabaha yepyeni bir dünyaya uyanırız. Ne paraya, ne silaha, ne atom bombasına ihtiyaç var. Ama bunu yapmamamız için yüz yıllık plan kurdular. Bir tek yol vardır. Kurtuluş İslam’dadır. Hıristiyan alemine de ihtiyacımız var insanlığın kurtuluşu için. 7 Ekim’den sonra dünyanın eski dünya olarak kalmayacağı belliydi. Yahudilerin tüm dünyada eski bin yıllık sürgün dönemindeki gibi dünyada bir zindan hayatı yaşamaya başlayacağını düşünüyorum. İsmail Heniyye cennete gitmiştir. Rabbine kavuşmuştur.”

Suikast CIA-MOSSAD operasyonu

Heniyye saldırının gerçekleştirilme şeklini akit’e yorumlayan Gökçe de, şunları dile getirdi: “ABD Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde ve Doğu Akdeniz’e konuşlandırdığı savaş gemilerindeki dinleme cihazlarıyla İsrail’e destek veriyor. İsrail ile bilgi alışverişinde bulunduklarını biliyoruz. İsmail Heniyye’nin cep telefonu ve bilgisayarının yer tespitiyle birlikte sahadaki MOSSAD ajanlarının yer teyidi yapmasıyla birlikte ortak bir operasyon yapılmıştır. Saldırı CIA-MOSSAD ortak operasyonudur. Bu saldırı, bölgede İsrail karşıtı politika izleyen diğer ülkelere de bir gözdağı mesajı olarak gerçekleştirilmiştir. İran İsrail’in hedefindedir. Netanyahu ABD’de de bunu açıklamıştır. İsmail Heniyye’yi Körfez ülkelerinde de şehit edebilirlerdi. Doha’da da şehit edebilirlerdi. Ama Tahran’da şehit ederek İran’a mesaj vermek, İran’ın Hamas üzerindeki nüfuzunu kırmak amacını gütmüşlerdir. ‘İran Hamas’a destek veriyor, Hamas İran’a saygı duyuyor ama Hamas liderini İran koruyamamıştır’ algısı oluşturuldu. Tahran’daki bu suikast, bazı Hamaslılar üzerinde olumsuz algı oluşturacaktır. Güçlü İran algısını sarsacaktır.”

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